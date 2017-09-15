Раскрыты агрессивные планы Трампа против России



Если президент США Дональд Трамп решит атаковать Россию, то он сделает это "жестко и решительно". Об этом на конференции "Ялтинская международная стратегия" в Киеве заявил экс-спикер американского Конгресса и лидер республиканского большинства в парламенте Соединенных Штатов Ньют Гингрич.

"Будет консенсус и люди поймут, что Россия — это не сосед, который имеет другую точку зрения, а враг", — заявил он. По его словам, люди, которыми себя окружил глава Белого дома, если они будут планировать атаку против России, то будут действовать очень решительно. Кроме того, заметил Гингрич, Трамп и сам "очень агрессивный человек".



По его словам, в настоящий момент Соединенные Штаты не могут относиться к России иначе, нежели чем враждебно. "Будет все больше давления и санкций. Оружие будет передаваться Украине, это поднимет цену противостояния", — обрисовал политик свое видение будущих российско-американских взаимоотношений.



Напомним, ранее в Соединенных Штатах рассказали о плане по нормализации двухсторонних отношений, который Москва направила Вашингтону. Документ оказался у Дональда Трампа в апреле этого года. По информации американского издания Buzzfeed, план якобы предполагал проведение нескольких встреч и восстановление контактов на дипломатическом уровне.



Сам же глава Белого дома об этом плане никогда не высказывался. Однако текущий уровень двухсторонних отношений явно указывает на то, что американский лидер хамски отверг дружбу с Россией: вместо нормализации произошла еще большая эскалация.



Так, в начале сентября сотрудники американских спецслужб незаконно вторглись на территорию российского диппредставительства в Сан-Франциско. В Вашингтоне назвали произошедшее осмотром. Но российские дипломаты уверены: подобные действия являются нарушением как законов США, так и основополагающих принципов международного права.