Россия в ответ на санкции лишила дипломатов США дачи в Серебряном бору

и призвала сократить число сотрудников дипмиссии





Сенат США практически единогласно одобрил новый законопроект, предполагающий расширение антироссийских санкций и усложняющий меры по их снятию. Теперь документ ляжет на стол президенту США Дональду Трампу , но подпишет он его или нет — пока неизвестно. Тем не менее в Москве поспешили прокомментировать решение американских конгрессменов, назвав его «шантажом, который несет угрозу многим странам», и обозначили конкретные ответные меры. Они заключаются в сокращении американского дипломатического корпуса в Москве до 455 человек и запрете на пользование дачей в Серебряном бору и складскими помещениями в Москве. Впрочем, за этими мерами могут последовать и другие.

«Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации,— заявили сегодня в МИД РФ в ответ на одобрение нового антироссийского законопроекта американским Сенатом.— Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной».



Сегодня американские сенаторы практически единогласно проголосовали за законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе проект закона получил одобрение Палаты представителей США. Теперь документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом, но сделает он это или нет — неизвестно. В частности, назначенный на этой неделе новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в интервью телеканалу CNN заявил, что президент США «может подписать санкции именно в таком виде, в каком они есть, или он может наложить вето на санкции и обсудить даже более жесткую сделку против России».



Президент России Владимир Путин , выступая в Финляндии, прокомментировал новый пакет санкций. «В какой-то момент нам придется отвечать! Невозможно терпеть бесконечное хамство»,— сказал российский президент, добавив, что «когда и какой ответ будет, зависит от того, каким закон выйдет, который обсуждается уже в американском Сенате».



Как только законопроект был одобрен, последовал ответ МИД РФ. В распространенном документе говорится, что «Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции». Что же касается ответных мер, то пока министерство назвало только две, предлагавшиеся главой МИД РФ Сергеем Лавровым еще в декабре прошлого года.

«Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору»





,— говорится в документе. Также Москва призывает Госдепартамент США «привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США». Это означает сокращение числа американских дипломатов и прочих сотрудников американских дипмиссий в России до 455 человек. При этом МИД подчеркивает, что «оставляет за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США».

Как внешнеполитические ведомства России и США обменивались угрозами

