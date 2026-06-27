Рейтинг газонокосилок 2026: пять лучших моделей

Современные газонокосилки позволяют быстро привести участок в порядок. Однако ассортимент техники настолько велик, что выбрать подходящую модель с каждым годом становится все сложнее. «Рамблер» собрал рейтинг газонокосилок, которые. получили хорошие оценки пользователей и профильных изданий.

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На что обратить внимание при выборе газонокосилки?

Перед покупкой стоит определить площадь участка и условия работы. Для газонов до 300–500 квадратных метров обычно хватает электрических моделей. Они легче, дешевле в обслуживании и работают заметно тише бензиновых.

Если площадь превышает 1000 квадратных метров или на участке много высокой травы, стоит обратить внимание на бензиновые газонокосилки. Они мощнее и не зависят от длины кабеля или заряда аккумулятора.

Аккумуляторные модели подходят и для маленьких, и для больших участков, но у них свои особенности. Они удобны, не требуют топлива и позволяют свободно перемещаться по участку. Однако их время работы ограничено емкостью батареи.

Рейтинг газонокосилок

5 место: Husqvarna LC 140SP

Есть техника, которую покупают на один-два сезона, а есть та, которую берут на долгосрок. Husqvarna LC 140SP относится именно ко второй категории.

Модель не удивит вас необычными функциями или сложной электроникой. Ее сильная сторона — надежная конструкция и качественные материалы. Она хорошо подходит для участков, где газон приходится косить регулярно, а владельцу важно, чтобы техника выполняла свою работу без лишних хлопот.

Многие владельцы также отмечают удобство управления и плавный ход самоходного механизма. Однако цена Husqvarna LC 140SP заметно выше, чем у многих моделей со схожими характеристиками.

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4 место: Champion EM4118

Эта модель давно стала одним из самых популярных бюджетных вариантов среди дачников. Причина проста: за относительно небольшие деньги покупатель получает газонокосилку с шириной скашивания в 48 сантиметров, поэтому по производительности она уже близка к бензиновым аналогам.

Champion нельзя назвать изысканной или технологичной. Здесь нет сложной электроники и необычных функций. Зато конструкция получилась простой и понятной и расходники у нее недорогие. Если техника используется несколько раз в месяц для поддержания порядка на участке, этого обычно более чем достаточно.

3 место: Bosch ARM 37

Если участок небольшой и газон регулярно подстригается, переплачивать за тяжелую бензиновую технику смысла нет. Поэтому в таком случае Bosch ARM 37 станет отличным выбором.

Эта модель нравится многим владельцам за легкость в управлении. Газонокосилка уверенно проходит вдоль забора, вокруг кустарников и между грядками. При этом двигатель мощностью 1400 Вт позволяет спокойно косить не только молодую мягкую траву, но и более плотный газон в середине лета. И травосборник у Bosch ARM 37 вместительный.

Еще одно достоинство — удобная регулировка высоты скашивания. Это особенно полезно весной и осенью, когда условия на участке быстро меняются.

2 место: Makita DLM382

DLM382 выглядит довольно компактной, но для своего класса косит уверенно. Она хорошо подходит для участков, где приходится объезжать деревья, теплицы, клумбы и садовые дорожки. За счет отсутствия провода работать с ней заметно удобнее, чем с обычными электрическими моделями. Лучше всего раскрывает свои возможности на участках до шести–восьми соток.

Многие владельцы отмечают еще один плюс: газонокосилка не требует практически никакого обслуживания. Не нужно менять масло, следить за свечами зажигания или готовить топливную смесь. Также, если у вас уже есть шуруповерт, лобзик или триммер марки Makita, не придется покупать отдельную систему питания.

1 место: DAEWOO L 50SP

Лидер рейтинга становится DAEWOO L 50SP. Первое место эта модель получает за свою универсальность. Она подходит как для больших, так и для маленьких участков.

Ширина скашивания 50 сантиметров — это позволяет быстрее проходить большие площади. Самоходный привод избавляет от необходимости постоянно толкать тяжелую машину перед собой. Модель нельзя назвать дешевой, но при этом она долговечна и прослужит не один сезон.

Еще одно достоинство модели — запас мощности. Газонокосилка спокойно справляется не только с молодой газонной травой, но и с более плотной растительностью, которая появляется в середине лета или после дождливых недель.

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