Гаджеты для дачи 2026: что купить

Гаджеты для дачи 2026: какие роботы и умные устройства купить для сада
Они поливают, косят, рыхлят, отпугивают вредителей и даже делают мульчу. «Рамблер» сделал подборку «гаджеты для дачи 2026» с подробным описанием лучших новинок.
Если раньше максимумом автоматизации на даче был таймер на полив, то сегодня рынок предлагает десятки роботов для самых разных задач. В ходу умные газонокосилки, автополив с датчиками погоды, «роботы-мотыги», мобильные теплицы и даже гаджеты, которые учат растения «разговаривать» с владельцем.
Все они работают автономно, через Wi-Fi, GPS или солнечные батареи. Некоторые модели даже интегрируются в голосовых ассистентов — Яндекс Алису, Google Assistant. Вопрос в другом: какие из них действительно полезны, а какие — просто красивый и дорогой хлам?
1. Роботы-газонокосилки
Что это: автономные устройства, которые самостоятельно косят газон по заданной траектории. Работают по принципу «робота-пылесоса» — ориентируются с помощью датчиков или ограничительного провода.
Популярные модели:
- Husqvarna Automower (модели 305, 310, 315, 430X, 440, 450X и др.) официально продаются через дилеров, стоят от ~121 990 ₽ (Automower 305) до 754 110 ₽ (Automower 435X AWD)
- Gardena Sileno (модели city 250/500, life 750/1000/1250) в наличии в московских и региональных магазинах по ценам от ~60 000 ₽ до ~180 000 ₽
2. Роботы-поливалки
Что это: системы, которые поливают грядки или клумбы по графику или в зависимости от влажности почвы. Особенно актуально летом, если вы редко бываете на даче. Варианты — от простых таймеров до продвинутых станций с управлением через приложение.
Популярные модели:
- Xiaomi Smart Garden Controller и Xiaomi High End Smart Garden — доступны в России через онлайн-платформы вроде Ozon и AliExpress, от ~6 000 до 17 000 ₽.
Десять необходимых для холостяцкой кухни гаджетов
3. Роботы-садовники
Что это: новейший класс роботов, которые «работают» прямо на грядках. На рынке пока не так много моделей, особенно в России, однако опции есть.
Популярная модель:
- Tertill — маленький солнечный робот, который передвигается по грядкам, отличает сорняки от культурных растений (по размеру) и срезает их. Можно заказать на AliExpress, но официальных русских диллеров нет.
4. Роботы-отпугиватели
Что это: устройства, которые защищают растения от птиц, грызунов и насекомых. Для этого они используют ультразвук, движения и даже свет.
Популярные модели:
- PestBye — ультразвуковой отпугиватель, работает от батареек, отпугивает кошек, грызунов и даже лис (AliExpress).
- Solar Bird Repeller — крутится на солнце, отпугивает птиц от ягод и винограда (AliExpress).
Кому точно нужны такие гаджеты?
- Занятым городским жителям, которые бывают на даче наездами.
- Тем, кто мечтает об аккуратном участке, но не любит возиться в земле.
- Владельцам современных коттеджей, где дача — продолжение «умного дома».
Кому вряд ли пригодятся?
- Любителям «дедовских» методов и полной ручной заботы о саде.
- Тем, кто хочет вырастить тонну картошки — для больших объемов пока дешевле нанять сезонного работника.
- Жителям участков без электричества и интернета — без базовых условий техника не заработает.
Роботы в саду не заменяют человека, но освобождают от самой скучной части рутины. Умная техника не пропалывает с душой и не распознает по листьям, болеет ли помидор. Но она не забывает включить полив и не просит обеденного перерыва.
Ранее мы писали о гаджетах, которые превратят уборку в увлекательное занятие.