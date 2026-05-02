Гаджеты для дачи 2026: что купить

Они поливают, косят, рыхлят, отпугивают вредителей и даже делают мульчу. «‎Рамблер» сделал подборку «гаджеты для дачи 2026» с подробным описанием лучших новинок.

Если раньше максимумом автоматизации на даче был таймер на полив, то сегодня рынок предлагает десятки роботов для самых разных задач. В ходу умные газонокосилки, автополив с датчиками погоды, «роботы-мотыги», мобильные теплицы и даже гаджеты, которые учат растения «разговаривать» с владельцем.

Все они работают автономно, через Wi-Fi, GPS или солнечные батареи. Некоторые модели даже интегрируются в голосовых ассистентов — Яндекс Алису, Google Assistant. Вопрос в другом: какие из них действительно полезны, а какие — просто красивый и дорогой хлам?

1. Роботы-газонокосилки

Что это: автономные устройства, которые самостоятельно косят газон по заданной траектории. Работают по принципу «робота-пылесоса» — ориентируются с помощью датчиков или ограничительного провода.

Популярные модели:

Husqvarna Automower (модели 305, 310, 315, 430X, 440, 450X и др.) официально продаются через дилеров, стоят от ~121 990 ₽ (Automower 305) до 754 110 ₽ (Automower 435X AWD)

(модели 305, 310, 315, 430X, 440, 450X и др.) официально продаются через дилеров, стоят от ~121 990 ₽ (Automower 305) до 754 110 ₽ (Automower 435X AWD) Gardena Sileno (модели city 250/500, life 750/1000/1250) в наличии в московских и региональных магазинах по ценам от ~60 000 ₽ до ~180 000 ₽

2. Роботы-поливалки

Что это: системы, которые поливают грядки или клумбы по графику или в зависимости от влажности почвы. Особенно актуально летом, если вы редко бываете на даче. Варианты — от простых таймеров до продвинутых станций с управлением через приложение.

Популярные модели:

Xiaomi Smart Garden Controller и Xiaomi High End Smart Garden — доступны в России через онлайн-платформы вроде Ozon и AliExpress, от ~6 000 до 17 000 ₽.

3. Роботы-садовники

Что это: новейший класс роботов, которые «работают» прямо на грядках. На рынке пока не так много моделей, особенно в России, однако опции есть.

Популярная модель:

Tertill — маленький солнечный робот, который передвигается по грядкам, отличает сорняки от культурных растений (по размеру) и срезает их. Можно заказать на AliExpress, но официальных русских диллеров нет.

4. Роботы-отпугиватели

Что это: устройства, которые защищают растения от птиц, грызунов и насекомых. Для этого они используют ультразвук, движения и даже свет.

Популярные модели:

PestBye — ультразвуковой отпугиватель, работает от батареек, отпугивает кошек, грызунов и даже лис (AliExpress).

Solar Bird Repeller — крутится на солнце, отпугивает птиц от ягод и винограда (AliExpress).

Кому точно нужны такие гаджеты?

Занятым городским жителям, которые бывают на даче наездами. Тем, кто мечтает об аккуратном участке, но не любит возиться в земле. Владельцам современных коттеджей, где дача — продолжение «умного дома».

Кому вряд ли пригодятся?

Любителям «дедовских» методов и полной ручной заботы о саде. Тем, кто хочет вырастить тонну картошки — для больших объемов пока дешевле нанять сезонного работника. Жителям участков без электричества и интернета — без базовых условий техника не заработает.

Роботы в саду не заменяют человека, но освобождают от самой скучной части рутины. Умная техника не пропалывает с душой и не распознает по листьям, болеет ли помидор. Но она не забывает включить полив и не просит обеденного перерыва.

