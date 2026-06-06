Вредные советы по уходу за гаджетами

Многие популярные советы по уходу за техникой давно устарели. Большинство из этих рекомендаций появились еще во времена старых телефонов и компьютеров, но продолжают жить даже после технологического скачка. «Рамблер» расскажет, какие советы по уходу за гаджетами на самом деле приносят больше вреда, чем пользы.

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Миф №1: «Разряжайте аккумулятор до нуля»

Во времена никель-кадмиевых аккумуляторов действительно существовал так называемый эффект памяти. Если батарею постоянно заряжали не полностью разряженной, ее емкость могла постепенно снижаться. Но современные смартфоны, планшеты, ноутбуки и беспроводные наушники используют литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, которые работают иначе.

Для таких батарей глубокая разрядка скорее вредна, чем полезна. Чем чаще аккумулятор оказывается близко к нулю процентов, тем сильнее изнашиваются его химические компоненты. Производители аккумуляторов обычно считают наиболее комфортным режимом работу в среднем диапазоне заряда, а не постоянные циклы от 100 до 0 процентов. Полностью разряжать устройство имеет смысл только в редких случаях — например, при калибровке индикатора заряда, если система начала показывать неправильные значения.

Миф №2: Телефон нужно заряжать только до 100 процентов

Многие пользователи считают, что батарея должна обязательно заряжаться до максимума при каждом подключении к сети. На самом деле для литий-ионных аккумуляторов длительное нахождение на предельном напряжении считается одним из факторов ускоренного изнашивания.

Именно поэтому во многих современных смартфонах есть функция оптимизированной зарядки. Устройство может задерживать последние проценты заряда до момента, когда пользователь обычно просыпается или отключает зарядное устройство.

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Миф №3: Программы для очистки ускоряют работу гаджетов

Во времена старых компьютеров различные утилиты действительно могли заметно влиять на производительность системы. Сегодня ситуация изменилась.

Современные Android-смартфоны и iPhone самостоятельно управляют оперативной памятью, фоновыми процессами и хранением данных. Многие сторонние «ускорители» лишь закрывают приложения, которые операционная система через несколько минут снова запускает самостоятельно.

Иногда такие программы сами становятся источником лишней нагрузки, потому что работают в фоновом режиме, показывают рекламу и расходуют заряд аккумулятора. Если телефон начал работать медленнее, это обычно свазанно с нехваткой свободного места, устаревшей батареей, перегревом или особенностями программного обеспечения.

Миф №4: Обновления всегда замедляют технику

После выхода крупных обновлений действительно иногда возникают проблемы с производительностью. Но отсюда появился ошибочный вывод, что обновления лучше вообще не устанавливать. Однако они нужны для исправления ошибок, увиления безопасности и стабилизации работы системы.

Для смартфонов и компьютеров отсутствие обновлений может представлять больший риск, чем возможные временные неудобства после установки новой версии программного обеспечения. Особенно это касается устройств, которые используются для банковских операций, работы с документами и хранения личных данных.

Миф №5: Чем сильнее охлаждение, тем лучше

Перегрев действительно вреден для электроники. Но это не значит, что гаджет нужно любой ценой охлаждать.

Некоторые пользователи кладут смартфоны в холодильник, под кондиционер или даже в морозильную камеру после перегрева. Это плохая идея.

Резкий перепад температур способен привести к образованию конденсата внутри корпуса. Влага намного опаснее для электроники, чем кратковременный перегрев. Если устройство нагрелось, лучше дать ему остыть естественным образом. И, если оно под солнцем, то убрать из-под прямых лучей.

Миф №6: Экран можно протирать чем угодно

Современные экраны часто имеют специальное олеофобное покрытие, которое уменьшает количество отпечатков пальцев и облегчает очистку поверхности. Агрессивные чистящие средства, спирт высокой концентрации, ацетон или бытовая химия могут это покрытие повредить.

Особенно опасны абразивные материалы. Бумажные полотенца, грубые салфетки и некоторые виды тканей способны оставлять микроскопические царапины. Для регулярной очистки обычно достаточно мягкой салфетки из микрофибры или средств, предназначенных для электроники.

Миф №7: Чехол полностью защищает телефон

Чехол действительно помогает снизить риск повреждений, но его возможности часто переоценивают. Даже дорогой противоударный аксессуар не гарантирует сохранность устройства при неудачном падении. Кроме того, некоторые толстые чехлы могут ухудшать охлаждение смартфона во время игр, зарядки или съемки видео.

Особенно это заметно летом или при использовании ресурсоемких приложений. Телефон продолжает выделять тепло, а дополнительный слой материала затрудняет его рассеивание. Поэтому чехол снижает риск механических повреждений, но не делает устройство неуязвимым.

Миф №8: Частое выключение продлевает жизнь устройству

На самом деле современная электроника рассчитана на постоянную работу. Регулярная перезагрузка действительно помогает устранить некоторые программные ошибки и освободить часть ресурсов системы, но делать это несколько раз в день необходимости нет. Гораздо важнее следить за температурой устройства, состоянием аккумулятора и свободным местом в памяти.

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