Восемь привычек, которые убивают ваш смартфон

Телефоны рассчитаны на годы работы, однако многие устройства начинают барахлить намного раньше. Зачастую причина оказывается в повседневных привычках владельца. «Рамблер» расскажет о правильной эксплуатации смартфонов и об ошибках, которые им вредят.

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1. Привычка до максимума заряжать и разряжать батарею

Современные смартфоны используют литий-ионные или литий-полимерные батареи. В отличие от старых никель-кадмиевых аккумуляторов, у них нет эффекта памяти, поэтому регулярная полная разрядка не приносит никакой пользы.

Напротив, исследования показывают, что литиевые батареи медленнее изнашиваются, когда заряд большую часть времени находится в диапазоне примерно от 20 до 80 процентов. Именно поэтому многие производители внедряют функции ограничения зарядки или интеллектуальной подзарядки ночью.

2. Привычка перегревать гаджет

Смартфон и так нагревается во время зарядки, игр, записи видео или работы навигации. Но многие дополнительно оставляют устройство под прямыми солнечными лучами, в автомобиле летом или кладут его под подушку во время ночной зарядки.

Высокая температура ускоряет химическое старение батареи. При длительном перегреве ухудшается не только емкость аккумулятора, но и состояние других компонентов устройства. Компания Apple подчеркивает, что оптимальная температура эксплуатации iPhone находится в диапазоне от 0 до 35 градусов Цельсия.

3. Привычка использовать дешевые зарядки

Качественные адаптеры содержат системы защиты от перегрева, скачков напряжения и короткого замыкания. Дешевые несертифицированные аксессуары могут не обеспечивать необходимый контроль питания.

Это не означает, что обязательно использовать только оригинальную зарядку. Но специалисты рекомендуют выбирать устройства известных производителей, соответствующие стандартам USB Power Delivery или другим официальным спецификациям.

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4. Привычка эксплуатировать смартфон во время зарядки

Когда устройство одновременно заряжается и выполняет ресурсоемкие задачи, изнашивается аккумулятор. Ответить на сообщение или проверить почту во время зарядки, конечно, можно без опасений. Но играть в игры, часами смотреть видео или использовать навигатор в этот момент — не лучшая идея.

Такая нагрузка заставляет телефон сильнее нагреваться. А именно перегрев считается одним из главных факторов, ускоряющих старение аккумулятора. Поэтому если смартфон уже заметно теплый во время зарядки, лучше дать ему спокойно зарядиться, а не нагружать дополнительной работой.

5. Привычка откладывать обновления

Многие месяцами нажимают кнопку «Напомнить позже», считая, что обновления нужны только ради новых функций. На самом деле они исправляют ошибки в системе, делая ее работу стабильнее. Кроме того, разработчики постоянно адаптируют приложения под новые версии операционной системы, поэтому старое программное обеспечение со временем начинает работать хуже.

6. Привычка забивать память под завязку

Наверняка вы замечали: чем меньше свободного места остается в памяти, тем медленнее начинает работать смартфон. Первым делом многие начинают удалять фото и видео, однако проблема не только в них. Свободное пространство нужно самому устройство: для обновлений, временных файлов и нормальной работы приложений. Когда памяти почти не остается, телефон начинает чаще тормозить.

7. Привычка ходить с телефоном в душ

Многие владельцы смартфонов с защитой IP67 или IP68 уверены, что устройству не страшна вода. Однако производители не обещают абсолютную защиту в любых условиях.

Со временем уплотнители изнашиваются. Также герметичность может ухудшиться после падений или ремонта. Кроме того, опасность представляет не только вода, но и горячий пар. Именно поэтому производители не рекомендуют брать телефон с собой в душ или надолго оставлять его в очень влажных помещениях.

8. Привычка ходить без чехла

Некоторые пользователи принципиально не используют чехлы, потому что им нравится внешний вид смартфона. Но большинство серьезных поломок начинается именно после падений.

Даже если на корпусе появилась лишь небольшая вмятина, последствия могут оказаться гораздо серьезнее: повреждение камеры, аккумулятора или нарушение герметичности корпуса. Поэтому хороший чехол остается одним из самых простых и дешевых способов защитить устройство.

Таким образом, смартфону не требуется никакого сложного ухода. Гораздо важнее не перегревать его, пользоваться качественной зарядкой, не держать постоянно на нуле и не забывать об обновлениях.

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