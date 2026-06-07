Популярные мифы об авиарежиме на смартфоне

Современные смартфоны автоматически выполняют множество задач без участия пользователя. Тем не менее владельцы устройств продолжают искать способы улучшить их работу и нередко следуют рекомендациям из интернета. «Рамблер» разобрался, какие советы об авиарежиме работают, а какие — нет.

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Авиарежим — это специальный режим работы устройства, при котором смартфон отключает радиопередатчики, отвечающие за связь с внешними сетями. После его активации телефон перестает подключаться к сотовой сети оператора, а также обычно отключает Wi-Fi, Bluetooth и другие беспроводные интерфейсы. На современных устройствах пользователь может вручную снова включить Wi-Fi или Bluetooth, оставив при этом отключенной мобильную связь.

Первоначально эта функция появилась из-за требований авиационной безопасности. Хотя современные данные показывают, что риск серьезных помех от смартфонов невелик, авиакомпании и регуляторы долгое время требовали отключения радиопередатчиков во время полета. Именно поэтому режим получил свое название.

Что происходит внутри телефона?

Когда пользователь включает авиарежим, смартфон не отключается и не перестает работать. Продолжают функционировать процессор, память, экран, камеры, датчики движения, GPS-приемник и большинство приложений.

Главное изменение касается беспроводной связи. Телефон перестает регулярно обмениваться сигналами с базовыми станциями оператора, искать доступные сети и передавать данные через мобильную связь. Именно поэтому после включения авиарежима исчезают звонки, SMS и мобильный интернет.

Интересно, что GPS обычно продолжает работать. Многие ошибочно считают его частью мобильной связи, однако спутниковая навигация устроена иначе. GPS-приемник не передает сигналы в космос, а только принимает данные от спутников, поэтому его работа не требует подключения к оператору связи.

Как авиарежим экономит заряд?

Одно из самых заметных последствий включения режима полета — снижение расхода энергии. Особенно хорошо это заметно там, где сигнал сети слабый. Когда связь плохая, смартфон начинает активнее искать базовые станции и увеличивает мощность передатчика. На это расходуется дополнительная энергия аккумулятора.

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Если включить авиарежим в зоне плохого покрытия, телефон перестает постоянно искать сеть и может работать заметно дольше. Именно поэтому многие замечают, что в самолете, поезде, метро или удаленных районах заряд расходуется медленнее после активации этого режима.

Однако это не означает, что режим полета постоянно нужен для экономии батареи. В местах с хорошим покрытием выигрыш обычно оказывается небольшим.

Нужно ли включать режим полета регулярно?

Бытует распространенное мнение, что нужно периодически включать авиарежим на несколько минут якобы для очистки связи или улучшения работы телефона. Отчасти этот совет оправдан. Когда режим полета включается и затем выключается, смартфон заново регистрируется в сети оператора и повторно устанавливает соединение с ближайшей базовой станцией.

Иногда это действительно помогает решить временные проблемы со связью. Например, если телефон долго не может подключиться к сети после поездки, показывает нестабильный уровень сигнала или возникают проблемы с мобильным интернетом. В таких случаях включение и выключение авиарежима может сработать быстрее, чем полная перезагрузка устройства.

Но делать это ежедневно смысла нет. Современные смартфоны самостоятельно управляют подключением к сети и не нуждаются в регулярной профилактике такого рода.

Может ли авиарежим ускорить смартфон?

Еще один популярное убеждение связана с производительностью. На самом деле режим полета практически не влияет на скорость работы процессора, объем доступной памяти или быстродействие приложений.

Если устройство активно использует мобильный интернет, отключение связи действительно может уменьшить сетевую активность некоторых программ. Но это не превращает старый смартфон в новый и не решает проблемы нехватки памяти, перегрева или изношенного аккумулятора. Поэтому считать авиарежим способом ускорения телефона нельзя.

Нужно ли включать его на ночь?

Многие пользователи включают авиарежим на ночь. С практической точки зрения это позволяет избежать звонков, сообщений и уведомлений, сохранив при этом возможность использовать смартфон как будильник или медиаплеер.

Однако научных доказательств того, что регулярное отключение связи ночью приносит особую пользу здоровью, сегодня нет. Основной эффект связан именно с уменьшением количества отвлекающих факторов и уведомлений. Для большинства людей ту же задачу может выполнять режим «Не беспокоить».

Чем полезен авиарежим в путешествиях?

Помимо самолета, режим полета часто используют во время международных поездок. Если пользователь не хочет случайно подключиться к зарубежной сети и получить расходы на роуминг, можно временно отключить мобильную связь через авиарежим и затем отдельно включить Wi-Fi.

Такой подход позволяет пользоваться интернетом через гостиничные, аэропортовые или общественные сети без риска непредвиденных расходов на мобильную передачу данных. Именно поэтому авиарежим остается одним из самых полезных инструментов контроля связи в путешествиях.

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