Какие разрешения опасно давать приложениям

Опасные разрешения: доступ к чему приложениям давать не стоит
При установке новых приложений смартфон часто выдает длинный список разрешений: доступ к камере, микрофону, контактам, геолокации, памяти устройства и даже Bluetooth. Порой кажется, что они пытаются буквально завладеть телефоном. «Рамблер» разобрался, почему приложения запрашивают так много разрешений и какие из них могут быть потенциально опасны.
Как работают разрешения?
Современные мобильные системы — прежде всего Android и iOS — построены по принципу изоляции приложений. По умолчанию программа не может свободно читать фотографии, слушать микрофон или узнавать местоположение пользователя. Для доступа к таким данным приложение должно запросить разрешение у системы. Пользователь видит всплывающее окно и может согласиться или отказаться.
Ранние версии мобильных систем были гораздо менее ограниченными: приложение получало доступ к функциям устройства практически автоматически. Но по мере роста мобильной рекламы и числа утечек данных платформы начали постепенно ужесточать правила.
Почему нужно так много разрешений?
Главная причина — современные приложения редко выполняют только одну функцию. Например, обычный фоторедактор может одновременно:
- открывать изображения,
- использовать камеру,
- сохранять файлы,
- отправлять уведомления,
- подключаться к облачному хранилищу,
- собирать аналитику использования.
Каждая из этих функций требует отдельного доступа. Кроме того, многие программы используют готовые сторонние модули — SDK. Это встроенные библиотеки для рекламы, аналитики, авторизации через соцсети или push-уведомлений. Именно они часто становятся источником дополнительных разрешений.
Какие разрешения давать опасно?
Не все разрешения одинаково опасны. Наиболее чувствительными обычно считаются:
- микрофон,
- камера,
- геолокация,
- контакты,
- доступ к памяти устройства,
- Bluetooth,
- SMS и журнал звонков.
Эти данные позволяют создать очень подробный цифровой профиль человека. Например, постоянный доступ к геолокации позволяет выстроить практически полный маршрут жизни человека: где он живет, работает, отдыхает, в какие магазины ходит и с кем регулярно пересекается. Даже без имени и номера телефона такие данные часто позволяют идентифицировать конкретного пользователя.
Например, геолокация без имени пользователя может многое рассказать: где человек живет, где работает, с кем регулярно пересекается. В исследовании Массачусетского технологического института, опубликованном в Nature Scientific Reports, сказано, что для распознавания человека в обезличенных геоданных достаточно всего нескольких точек перемещения.
Кроме того, многие пользователи удивляются, когда приложение просит доступ к Bluetooth или поиску соседних устройств, хотя вроде бы не работает с наушниками или колонками. Причина в том, что Bluetooth сегодня используется не только для подключения техники. Через него можно:
- определять близость других устройств;
- собирать данные о перемещениях;
- искать рекламные маячки (beacons);
- определять местоположение внутри помещений.
Таким образом, Bluetooth связан, прежде всего, с приватностью. Именно поэтому его тоже относят к чувствительным разрешениям.
Зачем приложениям доступ к памяти?
Раньше приложения часто получали полный доступ ко всей памяти устройства. Сейчас системы постепенно ограничивают это через так называемый sandbox — «песочницу», где каждая программа работает отдельно. Но некоторые категории приложений по-прежнему требуют расширенный доступ:
- файловые менеджеры,
- редакторы видео,
- резервное копирование,
- антивирусы.
Зачем разрешения бесплатным приложениям?
Во многих случаях данные — это часть бизнес-модели. Если приложение бесплатное, разработчик часто зарабатывает не на покупке программы, а на:
- рекламе,
- аналитике поведения,
- персонализации контента,
- продаже рекламных профилей.
Чем больше информации о пользователе собирается, тем точнее можно настроить рекламу. Исследование Oxford Internet Institute показало, что мобильные приложения активно обмениваются пользовательскими данными с рекламными сетями и аналитическими платформами.
Можно ли безопасно отказывать в разрешениях?
Во многих случаях — да. Современные системы позволяют:
- выдавать доступ только во время использования;
- запрещать отслеживание;
- ограничивать геолокацию;
- отключать микрофон и камеру.
Например, навигатору действительно нужен GPS, но калькулятору — нет. При этом некоторые приложения при отказе могут работать ограниченно или полностью терять функциональность. Это не всегда говорит о злом умысле: часть функций действительно зависит от разрешений.
Таким образом, большое количество разрешений связано сразу с несколькими факторами: усложнением приложений, встроенной рекламой, аналитикой и особенностями мобильных систем. Часть запросов действительно необходима для работы функций. Но часть связана со сбором данных, которые стали важной частью цифровой экономики.
Именно поэтому современные смартфоны постепенно переходят к более жесткому контролю приватности: доступ к данным больше не выдается автоматически, а пользователь получает возможность решать, насколько глубоко приложение может «зайти» внутрь устройства.
