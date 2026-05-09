Разблокировка экрана занимает несколько секунд — достаточно лишь поднести смартфон к лицу. Но в это время внутри устройства происходит сложная обработка данных. Читайте в материале «‎Рамблера» о том, как обмануть распознавание лица в смартфоне.

Как смартфон фиксирует лицо?

Первый этап — получение данных. В простейших системах используется обычная фронтальная камера, которая делает двумерное изображение. Однако такие методы чувствительны к освещению и их легко обойти с помощью фотографии.

Более сложные системы используют инфракрасные сенсоры и проекторы. Они создают карту глубины лица: устройство проецирует тысячи невидимых точек и фиксирует, как они искажаются на поверхности. Это позволяет получить не плоское изображение, а трехмерную модель.

Подобные подходы описаны в исследованиях 3D-распознавания лиц. В работе Института инженеров электротехники и электроники говорится, что добавление глубины значительно повышает точность и устойчивость системы к подделкам.

Как из изображения получается шаблон?

После захвата данных система не хранит само изображение лица. Вместо этого она преобразует его в математическое представление — так называемый шаблон. Алгоритмы выделяют ключевые признаки, которые потом преобразуются в числовой вектор:

расстояние между глазами

форма линии челюсти

положение носа

контуры губ

Современные системы используют нейронные сети, обученные на миллионах изображений. Они способны извлекать более сложные признаки, которые не сводятся к простым геометрическим измерениям. Работы в области глубокого обучения, например исследование Корнеллского университета FaceNet, показывают, что лицо можно представить в виде вектора в многомерном пространстве, где близкие значения соответствуют одному и тому же человеку.

Как происходит сравнение?

При попытке разблокировки смартфон заново анализирует лицо и формирует новый вектор. Затем он сравнивает его с сохраненным шаблоном.

Сравнение происходит не по принципу полного совпадения, а по степени сходства. Оценивается расстояние между двумя наборами данных — если оно меньше заданного порога, доступ открывается.

Такой подход позволяет учитывать изменения: освещение, мимику, угол поворота головы. Именно поэтому смартфон может узнать владельца в разных условиях. Система также может распознавать пользователя:

в темноте (за счет инфракрасных сенсоров)

в очках

с измененной прической

Как система понимает, что перед ней живой человек?

Одна из ключевых задач — отличить реальное лицо от изображения.

Для этого используются механизмы проверки «живости». В простых системах это может быть анализ моргания или движения. В более сложных — проверка глубины и реакция на инфракрасное излучение.

Трехмерные сенсоры позволяют определить, что перед камерой не плоская поверхность, а объемный объект. Это снижает вероятность обхода с помощью фотографии или экрана.

Где хранятся данные?

Биометрические данные обычно не передаются на серверы. Они сохраняются внутри устройства в изолированной области памяти.

Такие модули защищены от доступа со стороны операционной системы и сторонних приложений. Обработка данных также происходит внутри этой защищенной среды. Аппаратная изоляция существенно снижает риск утечки биометрической информации.

Когда система может ошибаться?

Несмотря на высокую точность, распознавание лиц не является безошибочным. Ошибки возможны при сильном изменении внешности, плохом освещении или частичном перекрытии лица.

Отдельная проблема — сходство между людьми, особенно у близнецов. Исследование, опубликованное в ScienceDirect, показывает, что даже современные алгоритмы могут испытывать трудности в таких случаях, поскольку различия между лицами минимальны. Кроме того, точность зависит от качества сенсоров и алгоритмов, используемых в конкретном устройстве.

Можно ли обмануть систему?

Несмотря на встроенные механизмы защиты, возможность обхода зависит от типа технологии. В системах, основанных только на обычной камере, теоретически возможно использование фотографии или видео, поскольку они не анализируют глубину и структуру лица. Именно поэтому такие системы, как мы уже упоминали выше, считается менее надежной.

В более сложных системах задача усложняется. Проверка «живости» и анализ трехмерной модели делают простые способы обхода неэффективными. Однако в экспериментальных условиях демонстрировались атаки с использованием реалистичных масок и высокоточных моделей лица, способных имитировать объем и геометрию.

Таким образом, современные исследования показывают, что распознавание лиц — это не одна технология, а комбинация методов. Она включает обработку изображений, машинное обучение, анализ глубины и аппаратную защиту данных. И хотя точность таких систем продолжает расти, но их работа по-прежнему зависит от качества входных данных и условий съемки.

