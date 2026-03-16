Почему гаджеты дорожают быстро и сильно

В последние годы многие пользователи начали замечать необычную тенденцию: электроника дорожает даже тогда, когда на рынке не происходит резких технологических скачков. Смартфоны, ноутбуки, телевизоры и даже бытовая техника постепенно увеличиваются в цене, хотя внешне устройства могут меняться совсем незначительно. Причина этого лежит не столько в самих гаджетах, сколько в инфраструктуре вычислений, которая стоит за современными цифровыми сервисами. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Что происходит на рынке технологий?

Сегодня индустрия искусственного интеллекта резко увеличила спрос на вычислительные ресурсы. Речь идет прежде всего о графических ускорителях (GPU), оперативной памяти (RAM) и твердотельных накопителях (SSD). Эти компоненты необходимы для работы систем машинного обучения, больших языковых моделей и сервисов генерации изображений. Именно на них сегодня строится значительная часть современных дата-центров.

Важно понимать масштаб этих процессов. Когда пользователь вводит запрос в чат-бот или запускает генерацию изображения, вычисления происходят не на его устройстве. Они выполняются на удаленных серверах — в крупных дата-центрах, где работают тысячи специализированных ускорителей. Каждый такой запрос активирует сложную систему вычислений, распределенных между несколькими машинами. Чем больше пользователей обращаются к таким сервисам, тем больше требуется вычислительной мощности.

Эта зависимость работает почти линейно. Если количество пользователей увеличивается, инфраструктура должна расти вместе с ним. Компании, развивающие ИИ-сервисы, вынуждены закупать все больше специализированного оборудования. Речь идет не о десятках или сотнях чипов — современные дата-центры могут содержать десятки тысяч графических ускорителей, объединенных в единую вычислительную сеть.

В результате на рынке формируется новый центр спроса. Если раньше основными покупателями мощных процессоров были производители игровых компьютеров и рабочих станций, то сегодня крупнейшими заказчиками стали облачные платформы и технологические корпорации. Именно они закупают самые производительные GPU и огромные объемы памяти для серверных систем.

Эффект бутылочного горлышка

Дальше начинает работать логика промышленного производства. Производственные линии микросхем ограничены — их невозможно мгновенно расширить. Когда появляется крупный заказчик, готовый закупать компоненты в больших объемах, производители полупроводников перенастраивают приоритеты поставок. В таких условиях серверные системы и дата-центры получают преимущество, поскольку их заказчики способны закупать оборудование тысячами единиц.

Это не означает, что компоненты полностью исчезают с рынка потребительской электроники. Однако возникает эффект так называемого бутылочного горлышка. Поставки для массовых устройств продолжаются, но их объем становится более ограниченным. В такой ситуации производители техники вынуждены либо ждать новых партий компонентов, либо покупать их по более высокой цене.

Рост цен на память

Особенно заметно это на рынке оперативной памяти. В одном из материалов Popular Mechanics приводится показательная динамика: за 2025 год цены на RAM выросли примерно на 50 процентов. Более того, прогноз на конец первого квартала 2026 года предполагает дополнительный рост еще на 40–55 процентов.

Подобные цифры не означают, что стоимость каждого устройства автоматически увеличится на ту же величину. Однако они демонстрируют общий тренд: базовые компоненты, из которых состоит любая электроника, постепенно становятся дороже.

Почему это влияет на все гаджеты?

Этот эффект распространяется гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Оперативная память и накопители используются практически во всех современных устройствах. Они присутствуют не только в компьютерах, но и в телевизорах, игровых консолях, автомобилях и бытовой технике. Даже холодильники, стиральные машины и кондиционеры сегодня оснащены микропроцессорами и встроенной памятью.

По сути, значительная часть современной техники представляет собой специализированный компьютер, встроенный в бытовое устройство. Телевизор содержит операционную систему и потоковые сервисы. Автомобиль управляется сложной сетью электронных блоков. Роботы-пылесосы используют процессоры для навигации и обработки данных с датчиков. В каждом из этих устройств работают те же базовые компоненты — процессоры, память и накопители.

Поэтому рост цен на микросхемы постепенно распространяется на весь рынок электроники. Этот процесс редко происходит мгновенно. Обычно стоимость компонентов сначала увеличивается для производителей техники, а затем постепенно отражается в розничных ценах. Иногда это проявляется не напрямую — например, устройство сохраняет прежнюю цену, но производитель снижает объем памяти или меняет конфигурацию.

Что еще нужно ИИ?

Еще один фактор связан с тем, что инфраструктура ИИ требует не только процессоров, но и огромных объемов высокоскоростной памяти. Большие языковые модели работают с колоссальными массивами данных, и для их обработки требуется память с очень высокой пропускной способностью. Производители чипов начинают ориентироваться именно на такие типы памяти, которые используются в серверных системах.

В результате приоритет смещается от массовых стандартов к специализированным решениям. Это дополнительно усложняет производство компонентов для потребительской электроники, поскольку часть производственных мощностей переходит на выпуск более сложных и дорогих чипов.

Таким образом, если рассматривать ситуацию в промышленном масштабе, связь между ИИ-сервисами и бытовой техникой становится вполне очевидной. Чем больше вычислительных ресурсов требуется для работы искусственного интеллекта, тем больше компонентов уходит в серверные фермы. Чем больше компонентов поглощают дата-центры, тем сильнее меняется структура поставок на рынке электроники и растут цены.

Почти любая современная техника — это компьютер с оболочкой. И если дорожает «начинка», дорожает и все остальное.

