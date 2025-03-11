Какие технологии используются для предотвращения кибератак

Семён Капранов

В последние десятилетия киберугрозы стали одной из самых серьезных проблем для государственных структур, коммерческих предприятий и частных пользователей. Каждый год количество и сложность кибератак увеличиваются, что требует внедрения новых технологий для их предотвращения. «‎Рамблер» расскажет про ключевые технологии и методы, которые используются для защиты от них.

Какие технологии используются для предотвращения кибератак
© everythingpossible/iStock.com

1. Шифрование данных

Шифрование считается одной из основных технологий для защиты информации от несанкционированного доступа. Суть шифрования заключается в преобразовании данных в нечитаемый формат с помощью алгоритмов, доступных только тем, кто обладает специальным ключом для их расшифровки. Важнейшие виды включают симметричное и асимметричное шифрование.

Симметричное шифрование использует один ключ для шифрования и расшифровки данных, что делает его быстрым и эффективным, однако требует безопасной передачи ключа. Примером таких алгоритмов является AES (Advanced Encryption Standard), который используется для защиты данных в финансовых учреждениях и правительственных структурах.

Асимметричное шифрование использует пару ключей: один публичный и один приватный. Это позволяет безопасно обмениваться зашифрованными сообщениями без необходимости предварительного обмена ключами. RSA (Rivest-Shamir-Adleman) — один из наиболее известных алгоритмов асимметричного шифрования, широко используемый в электронной почте, веб-серверах и криптовалютах.

2. Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)

Системы обнаружения вторжений (IDS) и системы предотвращения вторжений (IPS) играют ключевую роль в обеспечении безопасности сетей и информационных систем. IDS анализирует трафик в сети и ищет подозрительные действия, которые могут свидетельствовать о попытке кибератаки. При обнаружении угрозы IDS уведомляет администратора системы, позволяя своевременно принять меры.

IPS, в отличие от IDS, не только обнаруживает, но и предотвращает атаки в реальном времени, блокируя вредоносный трафик. В современном мире IDS и IPS часто работают в тандеме для создания многоуровневой защиты.

Типичные алгоритмы и методы, используемые в этих системах, включают:

  • Анализ сигнатур: по сути, это поиск известных шаблонов атак в данных, что эффективно для предотвращения уже известных угроз.
  • Аномальный анализ: система отслеживает поведение трафика в сети и ищет отклонения от обычных шаблонов, что позволяет выявить новые, неизвестные атаки.

3. Фаерволы (межсетевые экраны)

Фаерволы — это устройства или программные приложения, которые контролируют входящий и исходящий трафик между компьютером и сетью, фильтруя трафик на основе установленных правил безопасности. Они блокируют нежелательные соединения и помогают предотвратить несанкционированный доступ к сети.

Современные фаерволы могут использовать:

  • Фильтрацию по пакетам: проверка каждого пакета данных, проходящего через сеть, и его блокировка, если он не соответствует заданным правилам.
  • Проверку состояния соединений: это более сложный метод, который отслеживает состояния всех активных соединений, чтобы убедиться, что запросы исходят из законных источников.
  • Фаерволы следующего поколения (NGFW): они могут выполнять глубокий анализ трафика, включая шифрованные данные, и блокировать сложные угрозы, такие как атаки через веб-приложения.

4. Многофакторная аутентификация (MFA)

Многофакторная аутентификация (MFA) — это процесс подтверждения личности пользователя с использованием нескольких факторов, таких как:

  • Что-то, что знает пользователь (пароль, PIN-код);
  • Что-то, что имеет пользователь (смартфон, USB-ключ);
  • Что-то, что представляет собой биометрические данные (отпечаток пальца, распознавание лица).

MFA значительно повышает уровень безопасности, потому что даже если один фактор (например, пароль) будет скомпрометирован, злоумышленник не сможет получить доступ к системе без других необходимых факторов.

5. Искусственный интеллект и машинное обучение

Системы, использующие искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МЛ), становятся важными инструментами в борьбе с кибератаками. Эти технологии могут анализировать огромные объемы данных, выявлять закономерности в поведении пользователей и системы, а также автоматически адаптироваться к новым угрозам.

Машинное обучение используется в нескольких аспектах кибербезопасности:

  • Детекция аномалий: ИИ-системы могут изучать поведение пользователей и сети, выявляя аномалии, которые могут свидетельствовать о вторжении.
  • Автоматизация реакции: ИИ помогает автоматически реагировать на кибератаки, блокируя вредоносный трафик или изолируя зараженные системы.

Как найти и удалить вирус на телефоне: инструкция

6. Блокчейн для безопасности данных

Блокчейн, первоначально используемый для криптовалют, находит все более широкое применение в области кибербезопасности. Эта технология позволяет создавать защищенные и прозрачные системы для обмена данными, обеспечивая защиту от манипуляций и фальсификаций.

Применение блокчейна в кибербезопасности включает:

  • Управление идентификацией: использование децентрализованных реестров для аутентификации и авторизации пользователей.
  • Безопасная передача данных: блокчейн гарантирует целостность данных, защищая их от изменения или подделки.

7. Облачные технологии безопасности

С развитием облачных технологий и хранения данных увеличился спрос на решения по безопасности в облаке. Облачные сервисы предлагают гибкие и масштабируемые средства защиты, которые обеспечивают безопасность как для данных, так и для приложений, размещенных в облаке.

Облачная безопасность включает:

  • Шифрование данных: защита данных в облаке с использованием алгоритмов шифрования для предотвращения несанкционированного доступа.
  • Управление доступом и идентификацией: использование облачных решений для многократной аутентификации и управления правами доступа.
  • Резервное копирование и восстановление данных: облачные сервисы обеспечивают автоматическое резервное копирование данных и быструю их восстановление в случае атаки или катастрофы.

Шифрование, системы обнаружения вторжений, фаерволы, многофакторная аутентификация, искусственный интеллект и блокчейн — все эти инструменты активно используются для создания эффективных и многоуровневых решений по предотвращению кибератак. Однако успешная защита зависит не только от технологий, но и от готовности организаций и пользователей осознавать риски и активно внедрять новые методы безопасности в повседневную практику.

Ранее мы писали, как наивность и жадность становятся инструментами мошенников.

Наука и техника