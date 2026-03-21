Когда искусственный интеллект выйдет за пределы Земли

Дата-центры давно стали основой цифровой экономики. Но в технологической индустрии обсуждают неожиданное направление развития инфраструктуры: размещение серверных систем за пределами Земли. Речь идет о так называемых орбитальных дата-центрах — вычислительных платформах, которые могут работать прямо на орбите. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Почему дата-центры становятся проблемой?

Современные дата-центры — это не просто серверные комнаты. Крупные вычислительные кластеры занимают огромные здания, заполненные тысячами серверов и графических ускорителей. Такие системы потребляют колоссальные объемы электроэнергии.

Однако энергия — лишь часть проблемы. Не менее важен вопрос охлаждения.

Серверы, выполняющие сложную обработку данных, выделяют большое количество тепла. Чтобы оборудование не перегревалось, используются мощные системы охлаждения. В некоторых случаях для этого применяются огромные объемы воды.

Чем быстрее растет индустрия искусственного интеллекта, тем быстрее увеличивается потребность в новых дата-центрах. В результате цифровая инфраструктура начинает конкурировать за ресурсы — электроэнергию, землю и воду — с другими секторами экономики.

Именно на этом фоне появилась идея о создании так называемых космических суперкомпьютеров — серверных систем, размещенных на орбите. Концепция предполагает размещение серверных модулей в космосе, где они смогут обслуживать системы искусственного интеллекта и другие цифровые сервисы. Фактически речь идет о переносе части инфраструктуры дата-центров на орбиту Земли.

Китайский проект орбитального дата-центра

Одним из наиболее обсуждаемых проектов в этой области стал эксперимент китайских исследователей. По данным Popular Mechanics, специалисты из Института вычислительных технологий Китайской академии наук работают над концепцией орбитального центра обработки данных. В публикации упоминается масштаб порядка десяти тысяч высокопроизводительных вычислительных карт, расположенных на орбитальных платформах, которые могли бы работать как единая распределенная система.

В чем преимущества космических дата- центров?

Во-первых, на орбите доступна практически постоянная солнечная энергия. Солнечные панели могут обеспечивать серверные системы электричеством без необходимости подключаться к наземным энергосетям.

Во-вторых, в космосе проще организовать охлаждение оборудования. Тепло можно отводить через радиаторы, излучающие энергию в открытое пространство. Это теоретически позволяет уменьшить зависимость от водяных систем охлаждения.

Речь идет не о полном отказе от наземных дата-центров, а о перераспределении задач обработки данных. Некоторые процессы — например, обучение больших моделей или обработка огромных массивов информации — могли бы выполняться на орбитальных вычислительных платформах. При таком подходе наземная инфраструктура выполняла бы лишь часть функций.

Технологические сложности

Размещение серверных систем в космосе связано с огромным количеством технических задач. Оборудование должно выдерживать радиацию, перепады температур и условия вакуума. Необходимо обеспечить стабильную связь между орбитальными платформами и наземной инфраструктурой.

Кроме того, запуск оборудования на орбиту остается дорогим процессом. Даже при снижении стоимости космических запусков отправка тысяч серверных модулей в космос потребует огромных ресурсов. Поэтому пока создание дата-центров за пределами Земли остается на этапе исследования и экспериментов.

