Куда исчезают данные после сброса телефона

Современные смартфоны хранят гораздо больше информации, чем нам кажется. «Рамблер» расскажет, что происходит с данными после очистки устройства и почему удаление информации не всегда работает так, как кажется.

Что значит сброс телефона?

Сброс до заводских настроек возвращает смартфон к состоянию, в котором он был после покупки. Google предупреждает, что восстановить данные можно только из резервной копии, если она была создана заранее.

Когда пользователь вручную удаляет файл, система может сначала убрать ссылку на него, а сами фрагменты еще какое-то время остаются в памяти, пока их не заменят новые данные. Именно поэтому на старых устройствах удаленные файлы иногда удавалось восстановить специальными программами. В современных смартфонах система устроена иначе.

Что удаляется, а что остается?

Сброс очищает именно телефон. После нее с устройства исчезают установленные приложения, фотографии и видео, загруженные файлы, аккаунты и сбиваются настройки. Но он не стирает все копии информации, если они уже находятся в других местах.

Если фотографии были загружены в Google Photos, Яндекс Диск или другой облачный сервис, сброс телефона их не уничтожит. То же касается контактов, почты и резервных копий мессенджеров: после повторного входа в аккаунт часть данных может снова загрузиться на устройство.

Поэтому сброс телефона не означает полное удаление цифрового следа. Он лишь очищает конкретный смартфон, а все, что хранится на серверах сервисов или в облаке, продолжает существовать отдельно.

Можно ли восстановить данные после сброса?

iPhone и большинство актуальных Android-устройств используют шифрование. Чтобы прочитать данные, потребуются специальные ключи. Если эти ключи уничтожены, оставшиеся фрагменты памяти превращаются в нечитаемый набор информации. Это называется криптографическим стиранием. Из-за него старые фотографии, сообщения и документы становятся недоступными даже при наличии фрагментов данных в памяти.

Но восстановить информацию возможно из резервных копий. iPhone способен загрузить данные из iCloud или копии на компьютере, Android — из Google-аккаунта, облака производителя или резервных копий отдельных приложений. Поэтому иногда создается впечатление, что файлы не удалились, хотя на самом деле они просто повторно скачались из облака.

Отдельно стоит учитывать карты памяти microSD. Если Android-смартфон использовал карту как внешнее хранилище, ее содержимое может сохраниться даже после сброса телефона. Перед продажей устройства такую карту лучше вынуть или отдельно отформатировать.

Что сделать перед сбросом?

Перед сбросом стоит заранее проверить, что важные данные сохранены. Фотографии и видео лучше перенести в облако или на компьютер, контакты — синхронизировать с аккаунтом, документы — скопировать отдельно, а переписки — сохранить через встроенные резервные копии мессенджеров.

Что сделать перед продажей?

Если телефон продается, стоит удалить банковские карты из Apple Wallet или Google Wallet, выйти из важных приложений, проверить привязку к аккаунтам и только после этого стирать устройство. После сброса желательно включить телефон до экрана первоначальной настройки и убедиться, что он не просит пароль прежнего владельца.

