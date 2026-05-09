Даже без спутников устройство продолжает понимать, как меняется положение пользователя в пространстве. Для этого используются другие датчики и косвенные сигналы. «Рамблер» разобрался, как смартфон отслеживает движение без GPS и насколько такая навигация точна.

© agrobacter/iStock.com

GPS — это внешний сигнал со спутников, который дает координаты в конкретной точке. Его точность зависит от прямой видимости неба, количества спутников и условий вокруг. В помещениях, метро, плотной городской застройке ослабевает или полностью пропадает. Дополнительно на него влияют отражения от зданий и помехи, из-за чего координаты могут «прыгать».

Поэтому современные смартфоны изначально строят систему навигации как комбинированную. Даже при отключенном GPS операционная система продолжает анализировать данные с других источников. Это позволяет не просто узнать конкретную знать точку, а понимать, как пользователь перемещается во времени. В результате устройство формирует динамическую модель: скорость, направление, характер движения.

Акселерометр: фиксирует любое движение

Акселерометр — один из базовых датчиков, встроенных в каждый смартфон. Он измеряет ускорение по трем осям и фиксирует любые изменения движения, даже минимальные. Это позволяет системе отслеживать, как именно перемещается устройство в пространстве.

По характеру сигнала можно определить тип активности. Повторяющиеся колебания указывают на шаги, более резкие — на бег, плавные — на движение в транспорте. Даже такие детали, как подъем по лестнице или остановка, имеют характерные паттерны, которые алгоритмы распознают автоматически.

Акселерометр не дает координаты, но он обеспечивает непрерывный поток данных о движении. Это основа для всех остальных расчетов: без него система не понимает, происходит ли перемещение вообще. Именно поэтому шагомеры и фитнес-приложения работают даже без GPS.

Гироскоп: отслеживает повороты

Гироскоп фиксирует вращение устройства вокруг своей оси. В отличие от акселерометра, он не отслеживает линейное движение, а отвечает за ориентацию и повороты. Это важно для понимания направления движения.

Например, если пользователь идет и меняет траекторию, гироскоп фиксирует поворот. В сочетании с данными акселерометра это позволяет системе понять не просто факт движения, а его форму: прямолинейное оно или с изменением направления.

Гироскоп также помогает отделить реальные перемещения от случайных движений телефона. Например, если устройство лежит в кармане и слегка смещается, система может отфильтровать эти колебания. Это повышает точность общей модели движения.

Магнитометр: цифровой компас

Магнитометр измеряет магнитное поле Земли и определяет ориентацию устройства относительно сторон света. По сути, это встроенный компас, который помогает системе понять, куда «смотрит» смартфон.

Это особенно важно для навигации. Даже если нет GPS, устройство может определить направление движения, опираясь на данные магнитометра и гироскопа. Например, если пользователь прошел несколько шагов, система может оценить, в какую сторону произошло смещение.

Однако магнитометр чувствителен к помехам. Металлические предметы, техника и здания могут искажать сигнал. Поэтому его данные обычно используются в сочетании с другими сенсорами, чтобы компенсировать возможные ошибки.

Wi-Fi и мобильные сети

Даже без GPS смартфон может определить примерное местоположение через сеть. Он постоянно «видит» точки Wi-Fi и базовые станции мобильной связи вокруг.

Wi-Fi работает через базы данных: известные точки доступа привязаны к координатам. Если устройство обнаруживает знакомые сети, оно может определить свое положение с точностью до десятков метров.

Мобильные сети дают более грубую оценку. Телефон подключается к ближайшим вышкам, и по их расположению определяется зона нахождения. Это не точка, а область, но ее достаточно для понимания общего положения.

Такие методы не требуют прямой видимости спутников и работают практически в любых условиях. Поэтому они используются как резервный источник данных.

Слияние данных

Каждый датчик дает отдельный фрагмент информации, который сам по себе недостаточен. Но вместе они формируют цельную картину.

Система сопоставляет данные в реальном времени: движение от акселерометра, повороты от гироскопа, направление от магнитометра, положение через сети. Алгоритмы корректируют ошибки и заполняют пробелы.

Этот процесс называется слиянием данных. Он позволяет устройству достраивать траекторию даже без GPS. Например, если сигнал пропал в тоннеле, смартфон продолжает отслеживать движение и восстанавливает маршрут после выхода.

Насколько точно определение местоположения без GPS?

Без GPS точность ниже, особенно на длинных дистанциях. Ошибки постепенно накапливаются, потому что система опирается на косвенные данные.

Тем не менее, на коротких промежутках точность может быть высокой. Датчики фиксируют движение непрерывно, и алгоритмы хорошо справляются с определением активности и направления.

Для задач вроде подсчета шагов, отслеживания активности или приблизительной навигации этого достаточно. В сложных условиях — например, в городе с плотной застройкой — слияние данных иногда работает стабильнее GPS.

Почему нужно быть осторожнее?

Даже при отключенном GPS смартфон продолжает собирать данные о движении. При этом сами данные могут использоваться по-разному. Приложения получают доступ к датчикам и могут анализировать поведение пользователя, если это разрешено в настройках.

Чтобы ограничить отслеживание, важно контролировать доступ: отключать ненужные разрешения, проверять настройки конфиденциальности и использовать режимы ограничения трекинга. Полностью отключить датчики нельзя, но можно снизить объем собираемых данных.

