При жарке почти всегда появляется характерное шипение. Оно возникает сразу после добавления продуктов и может усиливаться или ослабевать со временем. При этом сам звук не связан напрямую с маслом. Подробнее о том, почему масло шипит на сковороде, — в материале «Рамблера».

Что происходит при нагревании масла?

Масло при нагревании ведет себя иначе, чем вода. Оно состоит из триглицеридов и практически не содержит свободной влаги, поэтому не кипит при 100 °C. Температура его термической стабильности значительно выше и зависит от состава жирных кислот.

При нагревании масло быстро достигает температур, при которых начинаются процессы жарки и термического разложения. Это включает окисление, гидролиз и полимеризацию жиров. Экспериментальные исследования показывают, что пищевые масла могут быстро нагреваться до температур выше 150–200 °C, при которых активизируются процессы термической деградации и образования летучих соединений.

Откуда берется звук?

Основной источник шипения — это вода, а не масло. Когда на горячую сковороду попадает продукт, содержащий влагу, вода начинает быстро нагреваться и переходить в пар. Этот процесс происходит на границе контакта с горячим маслом, где температура значительно выше точки кипения воды.

В результате образуются пузырьки пара, которые поднимаются через слой масла и разрушаются на поверхности. Именно их образование и схлопывание, согласно исследованиям фазовых переходов, создают характерный звук.

Какие продукты усиливают шипение?

Чем больше воды содержит продукт, тем интенсивнее будет звук. Свежие овощи, мясо или рыба могут содержать десятки процентов влаги, которая начинает испаряться сразу при контакте с горячей поверхностью.

Кроме того, важна структура продукта: пористые или волокнистые ткани удерживают воду внутри, и она выходит постепенно. Это поддерживает длительное шипение.

Почему масло «брызгается»?

Когда вода превращается в пар, ее объем увеличивается в сотни и тысячи раз. Такое резкое расширение создает давление на границе между водой и маслом. В результате пузырьки могут разрушаться с выбросом капель жира.

Если вода находится внутри масла в виде мелких капель, она может перегреваться выше 100 °C и испаряться практически мгновенно. Это и приводит к микровзрывам.

Почему разные масла «звучат» по-разному?

Это связано с их составом, вязкостью и температурой дымления. Более вязкие масла могут замедлять движение пузырьков, а масла с разным составом жирных кислот по-разному реагируют на нагрев. Кроме того, в нерафинированных маслах могут оставаться примеси и микрокапли воды, которые дополнительно влияют на процесс образования пара.

Почему звук меняется со временем?

Сначала звук обычно более интенсивный, так как на поверхности продукта и внутри него содержится максимальное количество влаги. По мере нагревания вода испаряется, и ее становится меньше. Когда большая часть влаги покидает продукт, интенсивность образования пузырьков снижается. Это приводит к уменьшению громкости и частоты шипения.

