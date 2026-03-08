Замедляет ли кофе старение: результаты исследования

Ежедневно миллионы людей начинают свой день с чашки эспрессо, американо или латте. Помимо бодрящего эффекта, кофе обладает и другими преимуществами для здоровья. Но в научной среде все больше внимания уделяется вопросу о влиянии кофеина на процесс старения, и недавно ученые, чтобы выяснить это, провели новый эксперимент. Подробнее о его результатах — в материале «‎Рамблера».

© BongkarnThanyakij/iStock.com

Последние эксперименты с кофеином

Одно из недавних исследований, опубликованное в журнале Microbial Cell, показало: кофеин способен играть важную роль в долголетии. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что он активирует фермент AMPK (AMP-активированная протеинкиназа) — комплекс, который иногда называют «стражем метаболизма». Эта молекула помогает клеткам адаптироваться к энергетическому стрессу и участвует в восстановлении повреждения ДНК, что важно для поддержания функциональности клеток с возрастом.

Ранее ученые считали, что кофеин непосредственно воздействует на другую сигнальную систему (TORC1), связанную с ростом клеток. Новые данные показывают, что влияние кофеина происходит через AMPK, а не напрямую через TORC1. Хотя в экспериментах использовалась модель дрожжей, а не человеческие клетки, тем не менее это важный шаг к пониманию того, как химические компоненты кофе могут влиять на старение на молекулярном уровне.

Влияние на биологическое старение

Кофе содержит не только кофеин, но и множество других биоактивных соединений, таких как антиоксиданты, хлорогеновые кислоты и полифенолы. Эти вещества также участвуют в защите клеток от окислительного стресса — процесса, при котором свободные радикалы повреждают белки, липиды и ДНК. Хронический окислительный стресс считается одним из ключевых факторов старения и развития возрастных заболеваний.

Кроме того, кофеин действует как стимулятор центральной нервной системы, повышая уровень нейротрансмиттеров, таких как дофамин, что связано не только с улучшением настроения и внимательности, но и с поддержанием когнитивных функций с возрастом. Хотя эти эффекты не обязательно означают замедление биологического старения, они отражают комплекс реакций организма на регулярное потребление кофе.

Влияние на «здоровое старение»

Помимо клеточных моделей, есть крупные исследования, которые связывают умеренное потребление кофе с показателями «здорового старения» — достижения возраста 70 лет без серьезных хронических заболеваний — у людей. Например, данные исследования, представленного на ежегодной конференции Американского общества питания, показали, что у женщин среднего возраста, которые потребляли кофе с кофеином примерно по 315 мг в день (примерно две−четыре чашки), вероятность «здорового старения» была выше на два−пять процентов с каждой дополнительной чашкой до пяти в день. Однако такой эффект наблюдался именно для кофе, а не для кофе без кофеина, чая или колы.

Можно ли замедлить процесс старения на клеточном уровне

Важно отметить: эти исследования показывают корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Другие факторы, такие как образ жизни, питание и физическая активность, также играют существенную роль в процессе старения.

В итоге, является ли кофе антивозрастным средством?

Хотя результаты многих исследований внушают оптимизм, ученые говорят о существовании ряда ограничений. Во-первых, многие эксперименты проводились на моделях дрожжей или животных: такие системы позволяют детально изучать молекулярные механизмы, но они не полностью отражают сложность человеческого организма.

Во-вторых, кофе содержит более 1000 химических соединений, и далеко не все из них изучены одинаково. Взаимодействие между компонентами, методы приготовления напитка, количество сахара и молока, а также индивидуальные особенности метаболизма — все это может изменять биологический эффект кофе.

И наконец, эксперты предупреждают о побочных эффектах чрезмерного потребления кофеина. Слишком большое количество может вызывать бессонницу, повышенную тревогу, учащение сердцебиения и другие неприятные симптомы, особенно у людей с чувствительностью к кофеину или сердечно-сосудистыми проблемами.

Таким образом, несмотря на множество положительных качеств и успешных экспериментов, пока ученые не могут с уверенностью рекомендовать кофе как антистареющее лекарство. Текущие данные относятся к ассоциациям и молекулярным механизмам, которые требуют дальнейшего исследования в клинических условиях на людях.

Ранее мы писали, как древние египтяне искали бессмертие.