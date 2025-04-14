Как таяние льдов в Антарктиде влияет на ваш завтрак

Антарктида — такое далекое, безжизненное и холодное место. Тогда что она может иметь общего с утренним тостом, чашкой кофе или тарелкой овсянки? На первый взгляд — ничего. Но с точки зрения климатической науки, происходящие в Южном полушарии события могут повлиять на наш завтрак. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

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Лед, уровень моря и бразильское кофе

Антарктида удерживает около 90 процентов всего льда на планете. Это колоссальный резервуар пресной воды. В последние десятилетия, особенно в Западной Антарктиде, наблюдается ускоренное таяние ледяных щитов. Согласно данным NASA и Европейского космического агентства, с 1990-х годов Антарктида ежегодно теряет в среднем более 150 миллиардов тонн льда.

Повышение уровня Мирового океана — самое очевидное последствие. Но это лишь верхушка айсберга: таяние льдов влияет на глобальную циркуляцию атмосферы и океана, в том числе на Южно-Экваториальное течение и Атлантическую меридиональную циркуляцию (AMOC). А это — уже прямая связь с сельским хозяйством и логистикой.

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Например, Бразилия — крупнейший поставщик кофе в мире — все чаще сталкивается с засухами, жарой и сдвигами в сезонах из-за изменений климатических моделей, частично вызванных глобальным потеплением и изменениями в антарктической атмосфере. Нарушение погодных паттернов приводит к снижению урожая, росту цен и нестабильности поставок, говорится в исследовании PubMed. Результат? Утренний капучино становится дороже или вовсе исчезает с полок ближайших магазинов.

Пшеница, овес и мед: тонкие связи

В 2021 году было проведено исследование влияния беспрецедентной жары в Тихоокеанском Северо-Западе на сельское хозяйство Канады, результаты которого опубликованы в Nature Communications. Ученые доказали, что экстремальные погодные условия, связанные с изменением климата, существенно снижают урожайность различных культур, включая пшеницу и овес, традиционно входящие в рацион европейцев и россиян.

Антарктида оказывает влияние на струйные течения в атмосфере, от которых зависит количество осадков и продолжительность вегетационного сезона в разных частях света. Перебои в этих процессах способны вызвать неурожаи в Австралии, засухи в Индии и изменение аграрного климата в Европе и юге России. Все это может повлиять на стабильность цен на привычные продукты — от хлеба до овсянки на завтрак.

Пчелы, производящие мед, тоже зависят от климата, сообщается в исследовании, опубликованном в EARTH.ORG. Потепление и нарушение циклов цветения из-за глобальных климатических изменений сбивают синхронность между растениями и насекомыми-опылителями. И хотя это кажется далеким от антарктического льда, глобальные цепочки взаимозависимы: локальные изменения в Южном океане приводят к масштабным последствиям на тысячах километров севернее.

Почему это важно уже сейчас?

По данным отчета IPCC 2023 года, даже если человечество резко сократит выбросы углекислого газа, инерционность антарктических ледников и тепловой емкости океанов означает, что таяние льдов будет продолжаться десятилетиями. Это создает долгосрочные риски для продовольственной безопасности, особенно в нестабильных регионах.

То, что тает на краю Земли, рано или поздно всплывет последствием в нашей тарелке. Будь то повышение цен, исчезновение привычных продуктов или логистические сбои из-за экстремальной погоды. Антарктида — не изолированный мир. Это ключевой компонент климатической машины планеты.

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