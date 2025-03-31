Таяние льдов выпускает древние вирусы: стоит ли бояться

Изменение климата — одна из самых острых проблем XXI века, затрагивающая не только погодные условия, но и здоровье людей, животных и экосистем. Одним из малоизученных последствий потепления является влияние на распространение вирусов.

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Рост температур, изменение влажности, таяние вечной мерзлоты и экстремальные погодные явления способствуют увеличению частоты и масштабов вирусных эпидемий. «‎Рамблер» разберется, как глобальное изменение климата влияет на вирусы и их переносчиков, почему риск новых пандемий возрастает и какие меры могут помочь минимизировать угрозы.

Влияние климатических изменений

1. Расширение ареалов переносчиков

Насекомые и животные, являющиеся переносчиками вирусов (например, комары, клещи, летучие мыши), зависимы от температурного режима. В последние десятилетия наблюдается расширение ареала их обитания. Например, комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, переносящие вирусы денге, чикунгунья и зика, проникли в регионы, где раньше не выживали из-за холодного климата.

2. Увеличение скорости репликации вирусов

Многие вирусы быстрее размножаются при высоких температурах. Это особенно актуально для арбовирусов (передающихся через насекомых), таких как лихорадка Западного Нила и вирус денге. Американские ученые провели масштабное исследование, результаты которого показали, что изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов, способствует увеличению распространенности 58 процентов инфекционных заболеваний, тогда как снижение наблюдается лишь в 16 процентах случаев. Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Climate Change.

3. «Воскрешение» древних вирусов

Вечная мерзлота содержит замороженные патогены, которые находились в анабиозе тысячи лет. С потеплением в Арктике эти вирусы могут «ожить» и представлять угрозу. В 2016 году в Сибири произошла вспышка сибирской язвы, связанная с оттаиванием зараженных оленьих останков. Ученые уже обнаружили древние вирусы в образцах мерзлоты, включая 48-тысячелетний пандоравирус, поднятый из образцов льда.

4. Изменение сезонности вирусных заболеваний

Традиционно грипп и другие респираторные инфекции распространялись в холодное время года. Однако изменение климата нарушает сезонные циклы, и вирусы могут становиться активными круглый год. Более мягкие зимы создают благоприятные условия для циркуляции вирусов в межсезонье.

5. Ослабление иммунитета человека

Волны жары и ухудшение качества воздуха способствуют росту хронических заболеваний и ослабляют иммунную систему. Это делает людей более уязвимыми перед вирусными инфекциями.

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Какие вирусы уже распространились из-за изменения климата?

Лихорадка Западного Нила — ранее встречался в Африке, но из-за потепления распространился на север, включая Европу, США и Россию;

— ранее встречался в Африке, но из-за потепления распространился на север, включая Европу, США и Россию; Лихорадка денге — ранее ограничивалась тропиками, теперь случаи фиксируются в южной Европе и даже на юге России;

— ранее ограничивалась тропиками, теперь случаи фиксируются в южной Европе и даже на юге России; Вирус Зика — вызвал эпидемию в Южной Америке в 2015-2016 гг. и продолжает распространяться;

— вызвал эпидемию в Южной Америке в 2015-2016 гг. и продолжает распространяться; Ласса и Эбола — изменение климата влияет на популяции грызунов и летучих мышей, увеличивая риск новых вспышек этих вирусов.

Что нас ждет в будущем?

Согласно прогнозам ВОЗ и IPCC (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), в ближайшие десятилетия нас ожидают:

Рост случаев новых вирусных инфекций, передающихся через насекомых.

Вероятность появления новых зоонозных вирусов (например, коронавирусов) из-за изменения среды обитания животных.

Ускоренное распространение вирусов по всему миру из-за миграции людей и животных.

Что минимизирует риски?

Мониторинг переносчиков заболеваний в новых регионах. Например, финские ученые разработали базу данных, позволяющую анализировать распространение патогенов в дикой природе на территории Европы и соседних регионов. Об этом писали в PCR.NEWS. Развитие вакцин и методов быстрой диагностики. Экологические меры по сдерживанию потепления. Контроль за таянием вечной мерзлоты и предотвращение утечек древних патогенов.

Изменение климата становится катализатором для новых вирусных угроз, создавая условия для распространения опасных инфекций. Научное сообщество уже фиксирует тревожные тенденции, и дальнейшее бездействие может привести к новым пандемиям.

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