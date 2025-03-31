Таяние льдов выпускает древние вирусы: стоит ли бояться
Изменение климата — одна из самых острых проблем XXI века, затрагивающая не только погодные условия, но и здоровье людей, животных и экосистем. Одним из малоизученных последствий потепления является влияние на распространение вирусов.
Рост температур, изменение влажности, таяние вечной мерзлоты и экстремальные погодные явления способствуют увеличению частоты и масштабов вирусных эпидемий. «Рамблер» разберется, как глобальное изменение климата влияет на вирусы и их переносчиков, почему риск новых пандемий возрастает и какие меры могут помочь минимизировать угрозы.
Влияние климатических изменений
1. Расширение ареалов переносчиков
Насекомые и животные, являющиеся переносчиками вирусов (например, комары, клещи, летучие мыши), зависимы от температурного режима. В последние десятилетия наблюдается расширение ареала их обитания. Например, комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, переносящие вирусы денге, чикунгунья и зика, проникли в регионы, где раньше не выживали из-за холодного климата.
2. Увеличение скорости репликации вирусов
Многие вирусы быстрее размножаются при высоких температурах. Это особенно актуально для арбовирусов (передающихся через насекомых), таких как лихорадка Западного Нила и вирус денге. Американские ученые провели масштабное исследование, результаты которого показали, что изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов, способствует увеличению распространенности 58 процентов инфекционных заболеваний, тогда как снижение наблюдается лишь в 16 процентах случаев. Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Climate Change.
3. «Воскрешение» древних вирусов
Вечная мерзлота содержит замороженные патогены, которые находились в анабиозе тысячи лет. С потеплением в Арктике эти вирусы могут «ожить» и представлять угрозу. В 2016 году в Сибири произошла вспышка сибирской язвы, связанная с оттаиванием зараженных оленьих останков. Ученые уже обнаружили древние вирусы в образцах мерзлоты, включая 48-тысячелетний пандоравирус, поднятый из образцов льда.
4. Изменение сезонности вирусных заболеваний
Традиционно грипп и другие респираторные инфекции распространялись в холодное время года. Однако изменение климата нарушает сезонные циклы, и вирусы могут становиться активными круглый год. Более мягкие зимы создают благоприятные условия для циркуляции вирусов в межсезонье.
5. Ослабление иммунитета человека
Волны жары и ухудшение качества воздуха способствуют росту хронических заболеваний и ослабляют иммунную систему. Это делает людей более уязвимыми перед вирусными инфекциями.
Восстание из мертвых: как ученым удалось оживить мозг и сердце
Какие вирусы уже распространились из-за изменения климата?
- Лихорадка Западного Нила — ранее встречался в Африке, но из-за потепления распространился на север, включая Европу, США и Россию;
- Лихорадка денге — ранее ограничивалась тропиками, теперь случаи фиксируются в южной Европе и даже на юге России;
- Вирус Зика — вызвал эпидемию в Южной Америке в 2015-2016 гг. и продолжает распространяться;
- Ласса и Эбола — изменение климата влияет на популяции грызунов и летучих мышей, увеличивая риск новых вспышек этих вирусов.
Что нас ждет в будущем?
Согласно прогнозам ВОЗ и IPCC (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), в ближайшие десятилетия нас ожидают:
- Рост случаев новых вирусных инфекций, передающихся через насекомых.
- Вероятность появления новых зоонозных вирусов (например, коронавирусов) из-за изменения среды обитания животных.
- Ускоренное распространение вирусов по всему миру из-за миграции людей и животных.
Что минимизирует риски?
- Мониторинг переносчиков заболеваний в новых регионах. Например, финские ученые разработали базу данных, позволяющую анализировать распространение патогенов в дикой природе на территории Европы и соседних регионов. Об этом писали в PCR.NEWS.
- Развитие вакцин и методов быстрой диагностики.
- Экологические меры по сдерживанию потепления.
- Контроль за таянием вечной мерзлоты и предотвращение утечек древних патогенов.
Изменение климата становится катализатором для новых вирусных угроз, создавая условия для распространения опасных инфекций. Научное сообщество уже фиксирует тревожные тенденции, и дальнейшее бездействие может привести к новым пандемиям.
Ранее мы рассказывали, почему некоторые болезни возвращаются спустя века.