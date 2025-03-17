Восстание из мертвых: как ученым удалось оживить мозг и сердце

Одним из самых шокирующих и спорных открытий последних лет в области медицины стало восстановление клеточной активности и кровообращения в органах после смерти. Это исследование поставило под сомнение многие научные и этические устои. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

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Первые опыты

Все началось с эксперимента, проведенного в 2019 году, когда ученые из Йельского университета использовали инновационную систему под названием OrganEx для того, чтобы восстановить кровообращение и клеточную активность в органах свиней спустя час после их смерти. С помощью этой системы, содержащей кровезаменитель и специальные соединения, удалось замедлить процесс разложения и восстановить функции сердца, печени и почек, что ранее считалось невозможным. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Система OrganEx функционировала следующим образом: через сосуды свиней прокачивался раствор, который, в отличие от обычной крови, не допускал свертывания и поддерживал функциональное состояние клеток. Это позволило сохранить целостность многих органов и тканей, несмотря на физическую смерть животных. Однако несмотря на успешное восстановление некоторых функций, таких как активность сердца и печени, мозг свиней остался без электрической активности. Тогда ученые не зафиксировали признаков сознания или когнитивной активности у животных.

Мозг: вызов науке

В 2022 году ученые решили повторить свой эксперимент, используя усовершенствованный раствор, названный BrainEx, для восстановления активности в мозге. Хотя они не смогли полностью «оживить» мозг, часть клеток продемонстрировала восстановление функциональности, что свидетельствует о значительном прогрессе в данной области.

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Этические дилеммы

Один из самых острых вопросов, возникающих в связи с этими исследованиями, заключается в этическом аспекте таких экспериментов. Можно ли считать животное «мертвым» после того, как его органы и клетки могут быть восстановлены с помощью технологий?

«Мы не утверждаем, что оживили свиней, но мы сумели заставить их клетки делать то, что они не могли бы сделать без нашей помощи», — отметил нейробиолог Звонимир Врселя

«Что такое смерть?» и «Где заканчиваются моральные нормы?» — эти вопросы становятся все более актуальными. Разработчики технологий и ученые предупреждают, что это лишь начальные шаги, и использование таких методик в будущем потребует серьезного пересмотра существующих этических норм в области медицины.

Будущее медицины и новые горизонты

Результаты этих исследований могут стать важным шагом для медицины. В первую очередь, это открывает возможности для сохранения органов, которые могут быть использованы для трансплантации, что особенно важно в условиях дефицита донорских органов. Более того, такой подход может помочь в спасении людей, чьи органы страдают от недостатка кислорода после длительных заболеваний или травм.

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