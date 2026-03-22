Как позвонить в космос

Обычный мобильный звонок из космоса невозможен. Причина в том, что сотовая связь изначально рассчитана на работу в пределах поверхности Земли — в зоне покрытия базовых станций. Тем не менее связь между космосом и Землей существует и активно используется. Но она устроена иначе — «‎Рамблер» расскажет как.

Почему обычный телефон не работает в космосе?

Сотовая сеть — это наземная инфраструктура. Мобильный телефон подключается к ближайшей базовой станции, которая передает сигнал дальше по сети оператора. Но эта система работает только в ограниченном радиусе и рассчитана на пользователей на поверхности Земли. В космосе же существует сразу несколько ограничений:

отсутствие базовых станций,

слабая мощность передатчика смартфона,

большая высота орбиты (например, МКС — около 400 км),

высокая скорость движения.

Международная космическая станция движется со скоростью около 28 000 км/ч. Даже если бы сигнал удалось поймать, соединение мгновенно обрывалось бы при переходе между зонами покрытия.

Как на самом деле работает связь с космосом?

Связь с космическими аппаратами осуществляется через спутниковые системы. Схема выглядит следующим образом:

Сигнал от космического аппарата передается на спутник или напрямую на Землю, Затем его принимает наземная станция — это специальный комплекс антенн, который принимает и передает сигналы космическим аппаратам, После этого он поступает в обычную телекоммуникационную сеть.

Таким образом, голос космонавта может дойти до обычного телефона на Земле. Но не напрямую, а через несколько промежуточных этапов.

Какие телефоны используют космонавты?

На борту космических аппаратов и МКС используется не классическая мобильная связь, а IP-телефония. Это означает, что голос передается в виде цифровых данных через интернет-каналы, которые работают через спутники. При этом все соединения проходят через контролируемые каналы, а не напрямую между абонентами. Такая система позволяет:

совершать звонки на обычные телефоны,

передавать видео,

поддерживать постоянную связь с центром управления.

Можно ли позвонить на космическую станцию с Земли?

Обычный звонок на МКС, так как как и с нее, невозможен, сообщает New Scientist. Станция не является абонентом мобильной сети и не имеет телефонного номера в привычном смысле. Связь с экипажем осуществляется через центры управления полетами, которые координируют все коммуникации. Даже личные разговоры с родственниками проходят через эту систему и заранее планируются.

Ограничения космической связи

Передача сигнала из космоса сталкивается с определенными ограничениями. Основные из них:

ограниченная мощность передатчиков на борту,

большие расстояния,

помехи на Земле,

задержки сигнала.

При этом передача с космического аппарата сложнее, чем с Земли. Это связано с тем, что оборудование на борту имеет строгие ограничения по энергии. Кроме того, чем дальше объект, тем слабее сигнал и тем выше требования к антеннам и обработке данных.

Возможна ли мобильная связь с космосом в будущем?

Теоретически мобильная связь из космоса возможна, но требует другой инфраструктуры. Современные разработки направлены на создание спутниковых сетей, которые смогут напрямую работать со смартфонами без наземных вышек. Такие технологии уже тестируются для удаленных регионов Земли. Однако для космоса задача усложняется скоростью движения аппаратов, расстояниями и требованиями к стабильности связи.

