«Шепот» из космоса: история загадочных радиосигналов

С середины XX века ученые фиксируют таинственные радиосигналы из космоса. Их называют «шепотом Вселенной» — они слишком слабы для человеческого уха, но радиотелескопы улавливают их даже с миллиардов световых лет. Что это за сигналы, почему они возникают и могут ли они быть связаны с внеземным разумом? «Рамблер» разобрался, что известно науке о загадочном «шепоте» космоса.

© bjdlzx/iStock.com

Первые открытия

История изучения космических сигналов началась в 1960-х годах. В 1967 году британская аспирантка Джоселин Белл Бернелл зафиксировала регулярные импульсы на радиотелескопе. Сначала она и ее коллеги даже подумали, что это могут быть сигналы от внеземной цивилизации, и обозначили источник как «LGM-1» — «little green men» («маленькие зеленые человечки»). Позднее стало ясно: это пульсар — быстро вращающаяся нейтронная звезда, испускающая радиоволны.

За несколько лет до этого, в 1964 году, американские физики Арно Пензиас и Роберт Вилсон заметили постоянный фоновый радиошум, от которого не удавалось избавиться. Оказалось, что это космическое реликтовое излучение — «эхо» Большого взрыва, и сегодня оно является главным доказательством происхождения Вселенной.

Загадочные быстрые радиовсплески

В 2007 году австралийские ученые сделали новое открытие — быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts, FRB). Это мощные и очень короткие импульсы, длящиеся доли секунды, но по мощности превосходящие излучение целой галактики. Их источник долгое время оставался загадкой.

Почему кадры из космоса цветные, если там сплошная темнота

Некоторые всплески повторялись, что позволяло астрономам изучать их подробнее. В 2020 году впервые удалось зафиксировать FRB внутри нашей Галактики — от магнитара SGR 1935+2154, говорится в журнале Nature. Это подтвердило гипотезу, что как минимум часть подобных сигналов связана с экстремальными космическими объектами.

«Шепот» планет и звезд

© rwittich/iStock.com

Не только далекие галактики, но и ближайшие небесные тела излучают радиоволны. Так, Юпитер известен своим мощным радиоизлучением: по данным исследований Университета Айовы, оно возникает из-за взаимодействия его магнитного поля с частицами Солнечного ветр. Радиотелескопы улавливают и шум от Солнца, который меняется во время вспышек. Астрономы по привычке называют эти сигналы «шепотом», потому что они очень слабы и требуют сложной техники для регистрации.

Космический шум и проблема интерпретации

Огромная часть сигналов — это так называемый космический радиошум. Он образуется при движении заряженных частиц, взаимодействии магнитных полей и столкновениях звездных ветров. Для астрономов главная задача — отделить «фон» от уникальных явлений.

Так, несколько лет австралийские ученые фиксировали странные всплески, которые не могли объяснить. Позже оказалось, что источник — микроволновая печь в здании обсерватории: сигнал появлялся, когда сотрудники открывали дверцу во время перерыва на обед. Этот случай показал, насколько сложно интерпретировать космические «шепоты».

Вопрос о внеземных цивилизациях

Каждый раз, когда открывают новый тип сигналов, у научного сообщества возникает вопрос: а вдруг это знак разумной жизни? Программы поиска внеземного разума (SETI) уже много десятилетий сканируют небо в поисках необычных радиоимпульсов. В 1977 году был зафиксирован знаменитый «Wow!-сигнал», длительностью 72 секунды (подробнее в Scientific American). Его природа до сих пор не объяснена окончательно.

Для астрономии «шепот Вселенной» — настоящий клад. Благодаря радионаблюдениям ученые узнают о структуре галактик, свойствах черных дыр, жизни пульсаров и магнитаров. Радиоастрономия позволила открыть реликтовое излучение и доказать теорию Большого взрыва.

Ранее мы разбирались, может ли Вселенная быть симуляцией.