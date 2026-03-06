Что космос делает с телом человека: кожа, кости, мозг

Космос действует как уникальная лаборатория, в которой процессы, растянутые на годы земной жизни, ускоряются. Микрогравитация, повышенное излучение, изолированное пространство и другие факторы запускают сложные физиологические процессы, затрагивающие практически все части тела. Особенно показательные изменения происходят в коже, костной ткани и работе мозга. Подробнее о них — в материале «‎Рамблера».

© peepo/iStock.com

Кожа: преждевременное старение

Наблюдения за астронавтами показывают, что кожа реагирует на невесомость довольно быстро. Исследования Европейского космического агентства фиксируют истончение эпидермиса, снижение эластичности и изменения в структуре коллагена уже в первые месяцы пребывания на орбите.

В условиях микрогравитации меняется распределение жидкостей в организме. Кровь и межклеточная жидкость смещаются в верхнюю часть тела, что влияет на микроциркуляцию в тканях. В результате кожа становится более чувствительной, чаще возникают сухость, раздражения и замедляется заживление повреждений.

Дополнительный фактор — космическое излучение. Даже при защите станции уровень радиационного воздействия в разы превышает земной фон. Это усиливает оксидативный стресс и влияет на клеточные механизмы восстановления. По данным NASA, изменения в коже астронавтов частично напоминают ускоренные процессы старения.

Кости: потеря плотности в невесомости

Одна из наиболее хорошо изученных проблем космической медицины — деградация костной ткани. На Земле скелет постоянно испытывает механическую нагрузку: любые движения, та же самая ходьба, создают стимулы для сохранения плотности костей. В невесомости этот фактор практически исчезает.

Без регулярной нагрузки запускается процесс деминерализации. Клетки, отвечающие за разрушение костной ткани (остеокласты), начинают работать активнее, чем клетки, формирующие новую ткань (остеобласты). В результате астронавты могут терять до одного–двух процентов костной массы в месяц.

Эти изменения биологически близки к остеопорозу, однако происходят значительно быстрее. Особенно страдают кости позвоночника, таза и нижних конечностей. После возвращения на Землю восстановление плотности возможно, но потребуются месяцы, а в некоторых случаях — даже годы.

В то же время происходят структурные изменения в кальциевом обмене. Освобожденный из костей кальций поступает в кровь, за счет чего повышается риск образования почечных камней.

Мозг: нейрофизиологические изменения

Современные методы визуализации мозга показали, что длительное пребывание в микрогравитации сопровождается структурными и функциональными изменениями. Одним из ключевых эффектов является перераспределение жидкости в полости черепа. Это влияет на внутричерепное давление и может приводить к отеку мозга и зрительного нерва — так называемому синдрому нейроокулярных нарушений, связанному с космическими полетами (SANS).

Нейровизуализационные исследования также фиксируют изменения в зонах, отвечающих за координацию движений, пространственную ориентацию и сенсорную интеграцию. Мозгу приходится буквально заново адаптируется к новой физике среды, где отсутствуют привычные гравитационные сигналы.

Дополнительную нагрузку создает изоляция. Космическая среда ограничена, сенсорные стимулы сокращены, социальные контакты минимальны. Психофизиологические исследования показывают, чем длительнее космическая миссия, что тем выше нагрузка на когнитивные функции, регуляцию эмоций и сон.

Так, космос вынуждает работать человеческое тело в режиме непрерывной адаптации. Потеря костной массы, изменения кожи, нейрофизиологические изменения — все это позволяет ученым глубже понять механизмы старения, регенерации и адаптации организма.

Исследования космической медицины уже находят применение на Земле. Модели костной деградации помогают в изучении остеопороза, данные о перераспределении жидкостей — в понимании внутричерепного давления, а наблюдения за стрессом в изоляции — в клинической психологии и неврологии.

