Какие животные могут пережить апокалипсис

Эти организмы были открыты еще в XVIII веке, однако их научная «переоценка» произошла значительно позже — когда эксперименты показали, что устойчивость этих организмов к внешним воздействиям заметно превосходит привычные биологические пределы. Подробнее о них в материале «‎Рамблера».

© dottedhippo/iStock.com

Кто такие тихоходки?

Тихоходки (тип Tardigrada) — это отдельный тип беспозвоночных животных. Их размеры обычно варьируют от 0,1 до 1 миллиметра, поэтому без микроскопа они практически незаметны. Несмотря на миниатюрность, тихоходки представляют собой полноценно организованных многоклеточных животных с нервной системой, мышцами, пищеварительным трактом и репродуктивными органами.

Внешне тихоходки напоминают крошечных «медвежат» с четырьмя парами коротких конечностей, оснащенных коготками. Именно эта характерная форма тела и медленные движения обеспечили им популярное название — «водяные медведи».

Среда обитания

Тихоходки отличаются крайне широким распространением. Их обнаруживают:

в почве;

в пресной воде;

в морской среде;

во мхах и лишайниках;

в экстремальных экосистемах, включая высокогорья и полярные регионы.

Эти животные не привязаны к узкой экологической нише. Их можно найти как в тропических лесах, так и в арктических условиях. Подобная универсальность делает тихоходок одним из наиболее космополитичных типов многоклеточных организмов.

Анатомия и физиология

Организация тела тихоходок относительно проста, что характерно для микроскопических животных. У них отсутствуют сложные дыхательные и кровеносные системы: газообмен происходит через поверхность тела.

Нервная система состоит из ганглиев и продольных нервных стволов. Мышечная система позволяет тихоходкам активно передвигаться и фиксироваться на субстрате.

Пищеварительная система функционирует в зависимости от вида. Среди тихоходок встречаются:

растительноядные формы, питающиеся клеточным соком;

хищные виды, поедающие мелких беспозвоночных;

всеядные организмы.

Криптобиоз

Главная особенность тихоходок связана с их способностью переходить в состояние криптобиоза — крайнего замедления метаболизма. При неблагоприятных условиях (обезвоживание, экстремальные температуры, дефицит кислорода) организм теряет большую часть воды и переходит в так называемую форму «тун». В этом состоянии:

метаболизм снижается до минимальных уровней;

биохимические процессы практически останавливаются;

клеточные структуры стабилизируются специальными защитными молекулами.

Одним из ключевых механизмов считается синтез белков и сахаров (например, трегалозы). Они защищают клетки от разрушения при высыхании и замораживании.

Устойчивость к экстремальным условиям

Исследования показали, что тихоходки способны переносить воздействия, губительные для большинства форм жизни. Например:

температуры, близкие к абсолютному нулю;

нагрев до значительных значений;

высокие дозы ионизирующего излучения;

экстремальное давление;

вакуум;

длительное отсутствие воды.

Эксперименты в космосе подтвердили, что некоторые виды тихоходок выдерживают пребывание в открытом космическом пространстве. Испытуемые животные пробыли в условиях вакуума и солнечной радиации в течение 12 дней. Но предварительно они перешли в криптобиоз, уточняется в работе, опубликованной на сайте Европейского космического агентства.

Генетические и молекулярные механизмы защиты

Современные исследования связывают устойчивость тихоходок с рядом молекулярных особенностей. Среди них:

белки, стабилизирующие ДНК;

механизмы восстановления повреждений генетического материала;

специфические антиоксидантные системы;

структурные адаптации клеточных мембран.

Особое внимание уделяется белкам. Именно они способны защищать хромосомы от радиационного и химического повреждения.

Размножение и жизненный цикл

Тихоходки демонстрируют разнообразные стратегии размножения. У разных видов встречаются:

половое размножение;

партеногенез (развитие без оплодотворения).

Яйца обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Это, в свою очередь, дополнительно повышает шансы на выживание популяций.

Почему тихоходки могут пережить апокалипсис?

В научных и популярных публикациях тихоходки нередко фигурируют как потенциальные рекордсмены по выживанию. Эта репутация связана с их способностью переносить условия, характерные для глобальных катастроф, такие как резкие температурные колебания, обезвоживание среды, повышенный уровень радиации и химические стрессоры. Криптобиоз позволяет организму фактически «переждать» неблагоприятный период, сохраняя структурную целостность клеток.

Изучение защитных механизмов тихоходок используется для разработки технологий хранения клеток, тканей и биологических образцов. И, конечно, для понимания пределов устойчивости жизни как явления.

