Что случится, если однажды мы убьем всех комаров

Кажется, будто мир без комаров — это почти рай. Но как только появляется мысль «а что, если просто уничтожить их?», за ней мгновенно следуют десятки сложных вопросов: исчезнут ли болезни? рухнут ли экосистемы? кто пострадает? и вообще — реально ли это?

Сегодня ученые вполне серьезно обсуждают точечное уничтожение отдельных видов комаров — прежде всего тех, которые переносят смертельно опасные инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно малярией заражается свыше 200 миллионов человек, и сотни тысяч погибают. Комары рода Anopheles переносят малярию, Aedes aegypti — вирусы денге, Зика, чикунгунья, желтой лихорадки. Неудивительно, что уничтожить переносчиков звучит как спасение жизни миллионов.

Но важно понимать: в мире около 3500 видов комаров, и только несколько десятков реально опасны для человека. Остальные ничем людей не заражают.

Экосистемные функции, которые выполняют комары

1. Опыление

Комары желтолихорадочные являются эффективными опылителями северных орхидей (Platanthera obtusata): поведенческие и электрофизиологические эксперименты показали, что самцы и самки комаров ориентируются на летучие вещества цветков и переносят пыльцу; без комаров репродуктивность этих растений снижается. Последние обзоры фиксируют, что роль кровососущих как опылителей недооценена, сообщается в PNAS.

2. Пищевые цепи

В Арктике кровососущие кормят насекомоядных птиц и летучих мышей; их личинки — ресурс для водных хищников и детритофагов. Снижение численности комаров (например, за счет потепления) влияет на выживаемость птенцов; исследования, проведенные в Гренландии показывают, что ускоренное развитие личинок при повышении температуры меняет баланс смертности/созревания и ограничивает доступность корма для птиц.

Если убрать всех комаров, пищевые цепи могут перестроиться. Возможно, их место займут другие насекомые. Но в регионах, где они — главный источник питания для определенных видов, может начаться массовая гибель животных.

Почему в Исландии почти нет генетических заболеваний

3. Круговорот веществ

Личинки комаров перерабатывают микроорганизмы и органические частицы в стоячих водах, ускоряя минерализацию и перенося биомассу из водной среды на сушу при вылете имаго; в контролируемых экспериментах, результаты которых опубликованы в PMC, присутствие личинок меняло микробные сообщества и потоки энергии. Удаление этой функциональной группы в масштабах биома потенциально может изменить трофическую структуру и биогеохимию локальных водоемов.

Возможно ли это вообще — уничтожить всех комаров?

Уничтожение всех видов — практически невозможно и крайне рискованно. Комары живут практически везде, кроме Антарктиды. Их биомасса огромна, а жизненный цикл быстрый. Полностью уничтожить всех — технически почти нереально. Но современные технологии позволяют целенаправленно бороться с конкретными опасными видами:

генная модификация (например, внедрение стерильных самцов),

бактериальная инфекция Wolbachia, снижающая способность переносить вирусы,

генетические драйвы, ограничивающие популяцию только конкретного вида.

А если все-таки исчезнут вообще все?

Скорее всего:

В ряде регионов экосистемы почти не заметят изменений. В тундре и заболоченных местах может сократиться численность птиц. Опыление некоторых растений снизится. Изменится состав водных экосистем. Но в долгосрочной перспективе другие насекомые частично займут освободившуюся нишу.

Подводя итог: убивать всех комаров не нужно и нецелесообразно. Но сократить численность опасных видов — разумно и уже возможно. Это позволит радикально снизить количество смертей от малярии и вирусных инфекций, не разрушая всю природную систему.

