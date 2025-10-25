Переживут ли тараканы ядерную войну

Распространено убеждение, что после ядерной войны человечество исчезнет, и тогда Землю «унаследуют» тараканы. Но действительно ли они такие живучие или это просто миф? В этой статье «‎Рамблер» расскажет, как тараканы реагируют на ионизирующее излучение, какие эксперименты реально проводились и могут ли они биологически и экосистемно пережить глобальный ядерный коллапс.

Происхождение мифа

После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году начали распространяться сообщения, что в разрушенных районах одними из первых замеченных форм жизни были тараканы, бегущие среди руин. Возникла идея, что тараканы способны пережить атомный взрыв, в то время как человеческий организм погибает даже при коротком воздействии ионизирующего излучения.

Впоследствии данный образ закрепился в массовой культуре, стал предметом комиксов, постапокалиптических легенд и журналистских заголовков. Однако наблюдения по факту касались не выживания тараканов в момент ядерного взрыва (температура огненного шара достигает нескольких тысяч градусов), а их способности появляться в зоне поражения спустя время, когда острая тепловая и ударная волна уже прошла.

Как радиация повреждает организм?

Радиационное поражение основано на разрушении клеточных структур, в частности ДНК. Наибольшую уязвимость проявляют клетки с высокой скоростью деления (эпителий, костный мозг, половые клетки). У человека активное деление клеток происходит постоянно, поэтому смертельной считается доза около 4–5 Грэй (400–500 рад) при остром облучении.

Тараканы, напротив, обладают сравнительно медленным клеточным циклом, особенно в стадии имаго. Меньшая частота деления клеток означает, что момент воздействия излучения может не совпадать с уязвимой фазой клеточного цикла, поэтому повреждения меньше влияют на жизнеспособность.

Сколько радиации выдерживает таракан?

Для проверки мифа командой научно-популярной передачи «Разрушители легенд» был проведен эксперимент на рыжих тараканах или, как их называют в народе, прусаках (Blattella germanica). Их подвергали облучению кобальтом-60 в дозировках:

1000 рад (10 Грэй) — смертельная доза для человека наступает в течение 10 минут. Спустя месяц около 50 процентов тараканов остались живы.

10 000 рад (100 Грэй) — примерно соответствует уровню излучения при ядерном взрыве. Примерно 10 процентов особей выжили через 30 дней.

100 000 рад (1000 Грэй) — никто не выжил.

Данные эксперимента подтверждают: да, тараканы могут пережить куда более высокие дозы, чем человек. Однако, их устойчивость также имеет предел.

Даже если тараканы физически выживут в результате ядерного конфликта, это не гарантирует их долговременного существования. Причины:

Экосистемный коллапс: исчезновение растений и животных, составляющих пищевую цепь. Накопление повреждений ДНК: устойчивость к острому облучению не означает устойчивость к хроническому воздействию радиации. Мутации в поколениях: повышенная частота мутаций может снижать фертильность. Токсичность среды: увеличение тяжелых металлов, токсинов, кислотность осадков.

«Сложно прогнозировать долгосрочное влияние радиации на эти организмы и то, как изменения отразятся на всей пищевой цепи. Лучше надеяться, что человечество не станет проверять это на практике», подчеркнула биолог Корри Моро из Корнеллского университета в интервью Newsweek.

Таким образом, научные данные подтверждают: тараканы действительно значительно более устойчивы к радиации, чем человек. Они способны пережить уровень облучения, в десятки раз превышающий смертельный для Homo sapiens. Вероятность, что тараканы переживут человека в случае ограниченного облучения, действительно высока. Но выживание в краткосрочном периоде не гарантирует долгосрочной эволюционной доминации. Они вряд ли смогут долго прожить без доступных источников питания и стабильной экосистемы.

