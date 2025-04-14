Нужно ли нам бояться климатического оружия

Идея климатического оружия — инструментов, способных изменять погодные условия или климат с военными или политическими целями — давно будоражит воображение. От теорий заговора до официальных научных исследований, тема остается актуальной на фоне растущих климатических угроз. Но действительно ли возможно создать оружие, управляющее погодой? На этот вопрос ответит «‎Рамблер».

© Elen11/iStock.com

Что такое климатическое оружие?

Климатическое оружие относится к технологиям, способным целенаправленно влиять на атмосферные процессы: вызывать осадки, засухи, ураганы или изменять температуру в определенном регионе. Идея теоретически опирается на способность человека вмешиваться в метеорологические явления через аэрозоли, ионосферные нагреватели или манипуляции с облаками.

Первые эксперименты и холодная война

Одним из первых примеров вмешательства в климат считается операция «Попай», проводимая США во время войны во Вьетнаме (1967–1972). Американские военные распыляли иодид серебра над облаками, чтобы увеличить осадки и затруднить передвижение противника. Эти эксперименты стали поводом для подписания Конвенции ООН 1977 года о запрете военного или любого иного враждебного использования методов воздействия на окружающую среду.

Таяние льдов выпускает древние вирусы: стоит ли бояться

Современные технологии: реальность или миф?

Современные исследования в области геоинжиниринга подтверждают, что определенное влияние на климат возможно, однако оно ограничено и непредсказуемо. Например, технология «засева облаков» используется в Китае, ОАЭ и США для увеличения количества осадков, но ее эффективность до сих пор остается спорной.

Кроме того, проекты наподобие ионосферного нагревателя HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) породили множество слухов о возможности манипуляции погодой. Однако научные данные опровергают возможность масштабного и точного климатического воздействия с помощью таких установок. Ою этом говорится в исследовании, опубликованном в 2021 году организацией Science Feedback.

Научные и технические ограничения

Главное препятствие — колоссальная сложность атмосферной системы. Любое воздействие в одной точке может иметь непредсказуемые последствия в другой. К тому же, энергетические затраты на изменение климата в масштабах региона или континента превосходят доступные человеку ресурсы.

Так, например, исследование, опубликованное в The Guardian, выявило, что геоинженерные усилия по снижению высоких температур в Калифорнии с помощью осветления морских облаков могут непреднамеренно вызвать тепловые волны в Европе. Это подчеркивает, что вмешательства в одном регионе могут привести к нежелательным последствиям в других частях мира, что требует тщательного рассмотрения перед реализацией подобных технологий.

Подводя итоги: на сегодняшний день научных доказательств, подтверждающих возможность создания полноценного климатического оружия, не существует. Технологии атмосферного вмешательства обладают ограниченной эффективностью и высокой степенью неопределенности. Основной научный консенсус указывает, что климат остается слишком сложной системой для точного и управляемого вмешательства.

Ранее мы писали, можно ли предсказать землетрясение.