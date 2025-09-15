В мессенджере МAX появилась новая функция

В мессенджер MAX внедрили Цифровой ID - аналог бумажных документов в формате постоянно обновляющегося QR-кода. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Чтобы получить Цифровой ID, нужно обновить MAX и "Госуслуги" до последней версии, выбрать в разделе "Профиль" иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать". Потом нужно дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии.

"Воспользоваться Цифровым ID можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента", - указывают в пресс-службе.

Аудитория национального мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей.

В конце августа и начале сентября число звонков в МАХ выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день.

Как уточняется, выросло и количество сообщений пользователей, превысив 1 миллиард.

К тестированию каналов в MAX присоединились более 200 авторов.

В мессенджере уже действует более 500 каналов с совокупной аудиторией свыше 3 млн пользователей.

В мобильных приложениях "Вконтакте" и "VK видео" появилась возможность входа через мессенджер Max вместо смс, сообщили в пресс-службе платформы.

Для этого необходимо быть зарегистрированным в мессенджере.

Для входа в сервисы через Мax нужно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер, затем пользователь будет перенаправлен в чат-бот "Коды подтверждения", где сможет подтвердить вход в аккаунт одним кликом.

"Если в аккаунте активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код также вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль', - добавили в пресс-службе.

По данным платформы, за первые часы работы нового способа авторизации через Max успешно вошли более 200 тыс. человек.

Российские операторы связи начали предоставлять своим клиентам доступ к мессенджеру Мах без ограничений. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Услуга доступна на тарифах с безлимитным интернетом для мессенджеров. В числе предоставляющих ее операторов: T2, Билайн, Мегафон и МТС.

Как указали в Минцифры РФ, абоненты смогут отправлять сообщения, совершать звонки и пользоваться другими функциями приложения Мах без расходования основного интернет-трафика и без дополнительных платежей.

Минтранс России планирует интегрироваться с мессенджером Max, чтобы продавать через него билеты на воздушный и железнодорожный транспорт. Такие работы уже ведутся. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

"По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим", - сказал он агентству ТАСС.

Мессенджер MAX усилит защиту от телефонных мошенников с помощью новой технологии. Пользователи смогут узнавать информацию о репутации номера, категорию организации и ее название.

Проект создан с помощью технологии Kaspersky Who Calls "Лаборатории Касперского". Для определения потенциальных мошеннических номеров используется комплекс решений, в том числе несколько моделей машинного обучения.

Также в ходе совместной работы в MAX проводится анализ зарегистрированных номеров, чтобы предотвратить попытки мошенничества на платформе.

Центр безопасности мессенджера MAX опубликовал итоги работы за август. Специалистами было выявлено и удалено 13 тысяч вредоносных файлов и заблокировано около 67 тысяч сомнительных аккаунтов.

Обращения пользователей мессенджера мониторятся в режиме 24/7. 27 тысяч обращений было направлено в августе через кнопку "Пожаловаться". Среднее время рассмотрения такого обращения - менее четырех минут.

Россияне смогут подключаться к востребованным сервисам во время ограничений интернета. Их список опубликовало Минцифры. Среди них - "Госуслуги", сайты президента и правительства РФ, социальные сети, маркетплейсы, службы доставки и другие.

В ведомстве указывают, что наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны в периоды ограничений работы мобильного интернета. Министерство совместно с операторами связи разработало техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы.

"Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа в интернет не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи", - сказано в сообщении Минцифры.

В перечень вошли: "Госуслуги", сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru и мессенджер MAX, сервисы "Яндекса", маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, платформа "Дзен", Rutube, официальный сайт платежной системы "Мир", сайты правительства и администрации президента России, Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и операторы связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком", T2.

"Граждане должны быть обеспечены всеми необходимыми цифровыми благами даже в случае отключения из соображений безопасности. Этого требуют современные реалии. Не должны страдать ни люди, ни бизнес, для которого отключения - это тоже испытание", - отмечает председатель IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

