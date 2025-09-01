Операторы связи в России запускают безлимитный доступ к Мах

Российские операторы связи начали предоставлять своим клиентам доступ к мессенджеру Мах без ограничений. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Услуга доступна на тарифах с безлимитным интернетом для мессенджеров. В числе предоставляющих ее операторов: T2, Билайн, Мегафон и МТС.

Как указали в Минцифры РФ, абоненты смогут отправлять сообщения, совершать звонки и пользоваться другими функциями приложения Мах без расходования основного интернет-трафика и без дополнительных платежей.

22 августа стало известно, что медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, завершила интеграцию с новым мессенджером Max. В публикации говорится, что теперь у пользователей будет возможность напрямую связываться с той или иной клиникой, а также записываться на прием к врачу через мини-приложение.