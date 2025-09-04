Аудитория MAX превысила 30 миллионов пользователей

Аудитория национального мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей.

В конце августа и начале сентября число звонков в МАХ выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день.

Как уточняется, выросло и количество сообщений пользователей, превысив 1 миллиард.

К тестированию каналов в MAX присоединились более 200 авторов.

В мессенджере уже действует более 500 каналов с совокупной аудиторией свыше 3 млн пользователей.

Напомним, что каналы в MAX есть у RT и главреда телеканала Маргариты Симоньян.

Ранее национальный мессенджер MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября.