Аудитория MAX превысила 30 миллионов пользователей
Аудитория национального мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей.
В конце августа и начале сентября число звонков в МАХ выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день.
Как уточняется, выросло и количество сообщений пользователей, превысив 1 миллиард.
К тестированию каналов в MAX присоединились более 200 авторов.
В мессенджере уже действует более 500 каналов с совокупной аудиторией свыше 3 млн пользователей.
Напомним, что каналы в MAX есть у RT и главреда телеканала Маргариты Симоньян.
Ранее национальный мессенджер MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября.