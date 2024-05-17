Эксперт оценил поведение Microsoft в России

IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отключении компанией Microsoft корпоративных клиентов в России, назвав «странным» ее поведение в стране.

С 16 мая Microsoft начала веерные отключения российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на чат группы компаний Softline для заказчиков. Специалисты организации отметили, что Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. С вечера 16 мая компания начала останавливать подписки в Cloud Solution Provider (CSP). Заказчиков лишают доступа партиями, по 5-10 клиентов за раз. По словам экспертов, под остановку попали подписки Power BI, Visio и Project.

Происходит интересная история, потому что, с одной стороны, Microsoft «завинчивает гайки» для корпоративных пользователей, а, с другой стороны, ранее компания дала возможность скачивать в России обновления безопасности без включенного VPN. Это очень странное поведение со стороны Microsoft – то ли компания выступает за санкции, то ли нет. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Говоря о влиянии решения Microsoft на российские компании, эксперт выразил мнение, что все они давно должны были перейти на отечественные аналоги продуктов от американской фирмы.

«Российских аналогов в целом хватает, и они сегодня довольно хорошо себя показывают... Но при этом есть российские компании, где надеются, что подобное поведение Microsoft их не коснется, что они не пострадают, и из-за этого не предпринимают никаких активных действий по переходу на отечественное ПО. И это проигрышная стратегия - отсутствие активных действий, боязнь перехода на что-то новое, боязнь надлома происходящих в компании процессов приводит к тому, что введение дополнительных ограничений со стороны американской фирмы может просто перечеркнуть работу бизнеса. Неожиданно может оказаться так, что будет невозможно не просто воспользоваться сервисом, но и вернуть свои данные, вернуть уплаченные средства», — подчеркнул специалист, отметив, что использование VPN не всегда позволяет решать проблемы, связанные с использованием ПО от Microsoft.

Российские сервисы на сегодняшний день демонстрируют качественные показатели по многим направлениям, добавил Зыков.

«Плюс российские решения активно идут навстречу пользователям, для крупных заказчиков они готовы проводить модернизационные работы – такие работы, которые не готовы были проводить, например, американцы... У нас есть такие мощные компании, как EdgeЦентр, MTS Cloud, Yandex Cloud - все они предлагают хорошие сервисы, качественные инфраструктурные и облачные решения», — отметил собеседник.

Ранее эксперт по информационной безопасности объяснил, почему Microsoft открыла доступ к обновлениям Windows и Office для российских пользователей.