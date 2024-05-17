Американская корпорация Microsoft с 16 мая начала веерные отключения российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов. Как сообщает ТАСС, об этом сообщается в чате группы компаний Softline для заказчиков.

Специалисты организации отметили, что Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. С вечера 16 мая компания начала останавливать подписки в Cloud Solution Provider (CSP). Заказчиков лишают доступа партиями, по 5-10 клиентов за раз. По словам экспертов, под остановку попали подписки Power BI, Visio и Project.

Ранее СМИ сообщали, что Microsoft продолжала продлевать лицензии россиянам после 20 марта, первого обозначенного срока блокировок. Эксперты подчеркивали, что подобный шаг ожидаем, поскольку самой корпорации не хочется терять российский рынок и местных клиентов.

В официальном, но на тот момент еще не утвержденном списке программ к блокировке, были многие востребованные бизнес-приложения и программное обеспечение для разработки. Ограничения объясняют 12-м пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года — он запретил поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов в Россию.