В России объяснили, почему Microsoft открыла доступ к обновлениям своих продуктов

Решение корпорации Microsoft открыть доступ к обновлениям Windows и Office для российских пользователей вызвано нежеланием терять достаточно большой рынок для своих продуктов.

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Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий.

«Они всего лишь сняли ограничение на обновление продуктов, но не на их приобретение. Держать на крючке действующих клиентов — вполне в духе Microsoft, как любой другой зарубежной IT-компании, которая не хочет терять достаточно лакомый кусок от мирового рынка», — отметил эксперт.

По его мнению, смена решений относительно возможности скачивать обновления может нервировать пользователей из России, которые впоследствии могут потерять доверие к компании. Некоторые из них будут отказываться от продуктов Microsoft и искать альтернативы, считает Лукацкий.

13 мая газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт» писала, что Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для российских пользователей. По словам президента ассоциации Валентина Макарова, корпорация пытается найти лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который важен для Microsoft.