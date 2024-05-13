В России объяснили, почему Microsoft открыла доступ к обновлениям своих продуктов

Решение корпорации Microsoft открыть доступ к обновлениям Windows и Office для российских пользователей вызвано нежеланием терять достаточно большой рынок для своих продуктов.
Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий.
«Они всего лишь сняли ограничение на обновление продуктов, но не на их приобретение. Держать на крючке действующих клиентов — вполне в духе Microsoft, как любой другой зарубежной IT-компании, которая не хочет терять достаточно лакомый кусок от мирового рынка», — отметил эксперт.
По его мнению, смена решений относительно возможности скачивать обновления может нервировать пользователей из России, которые впоследствии могут потерять доверие к компании. Некоторые из них будут отказываться от продуктов Microsoft и искать альтернативы, считает Лукацкий.
13 мая газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт» писала, что Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для российских пользователей. По словам президента ассоциации Валентина Макарова, корпорация пытается найти лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который важен для Microsoft.