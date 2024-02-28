Появилась фотография места утечки воздуха на МКС

Спецкор ТАСС Олег Кононенко, который находится на российском сегменте Международной космической станции, показал фотографию места утечки воздуха на станции. Она происходит из переходной камеры служебного модуля «Звезда».

По словам Кононенко, утечка не представляет угрозы, поэтому полет станции продолжается в штатном режиме. Он отметил, что экипаж станции уже занимается локализацией утечки, к которой он также был привлечен.

«У экипажа МКС есть все необходимое для устранения утечки, в том числе поддержка с Земли», — заключил Кононенко.

Ранее в NASA заявили, что утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции увеличилась в два раза.