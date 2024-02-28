В NASA заявили об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС

«Утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" и его стыковкой со станцией. Мы работаем с российскими коллегами по поводу следующих шагов, но в настоящий момент это не влияет серьезно на безопасность экипажа», — добавил он.