В NASA заявили об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС
Утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции увеличилась в два раза. Об этом сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, передает «Интерфакс».
Он отметил, что утечку фиксируют в хвостовой части станции. По словам Монтальбано, воздух в переходной камере модуля «Звезда» стал уходить в два раза быстрее.
«Утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" и его стыковкой со станцией. Мы работаем с российскими коллегами по поводу следующих шагов, но в настоящий момент это не влияет серьезно на безопасность экипажа», — добавил он.
Напомним, что впервые утечку на российском сегменте МКС обнаружили в августе 2020 года.
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