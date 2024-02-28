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Роскосмос обнаружил утечку воздуха на борту МКС

Пресс-служба российской космической госкорпорации Роскосмос заявила, что специалисты компании обнаружили утечку воздуха на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Роскосмос прокомментировал инцидент на борту МКС
© NASA

При этом в компании добавили, что сейчас экипажу МКС ничего не угрожает.

«Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает», — рассказали в Роскосмосе.

В компании также уточнили, что из-за устаревших элементов конструкции станции экипажу постоянно приходится заниматься ремонтно-восстановительными работами, которые занимают значительную часть времени.

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