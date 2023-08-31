То, что МГПУ разрешает студентам при подготовке к ВКР использовать большие языковые модели - а именно об этом идет речь при упоминании технологий ИИ - это, на мой взгляд, серьезный шаг вперед. Ведь большинство учащихся все равно используют соответствующие инструменты - официально или же нет. В МГПУ разрешают использовать технологии ИИ, но призывают делать это осознанно и с умом, и это здорово! Мы уже живем в мире, где большие языковые модели становятся нашими помощниками. Другое дело, что есть люди, которые не умеют ими пользоваться или пользуются неумело. И так сложилось как раз из-за того, что мало кто задумывается о необходимости интегрировать эти инструменты в нашу жизнь. Если вузы и даже школы вместо введения запретов и ограничений начнут создавать специальные обучающие курсы по использованию генеративного искусственного интеллекта, то от этого будут только плюсы.

Роман Душкин Генеральный директор "А-Я эксперт", разработчик искусственного интеллекта