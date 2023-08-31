«Серьезный шаг вперед». Эксперт оценил решение МГПУ разрешить студентам использовать ИИ
Разработчик искусственного интеллекта Роман Душкин в разговоре с Рамблером поддержал решение руководства Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешить студентам использовать ИИ при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР), назвав его серьезным шагом вперед.
В МГПУ ранее сообщили, что учащиеся могут использовать чат-боты и другие инструменты искусственного интеллекта, чтобы получать информацию и тексты в процессе написания курсовых и дипломов. Вместе с тем заимствованные сведения студенты должны самостоятельно проанализировать и переработать. По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, де-факто студенты и преподаватели уже применяют чат-боты. Однако, чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументированно излагать выводы, следует установить общие правила использования ИИ.
То, что МГПУ разрешает студентам при подготовке к ВКР использовать большие языковые модели - а именно об этом идет речь при упоминании технологий ИИ - это, на мой взгляд, серьезный шаг вперед. Ведь большинство учащихся все равно используют соответствующие инструменты - официально или же нет. В МГПУ разрешают использовать технологии ИИ, но призывают делать это осознанно и с умом, и это здорово! Мы уже живем в мире, где большие языковые модели становятся нашими помощниками. Другое дело, что есть люди, которые не умеют ими пользоваться или пользуются неумело. И так сложилось как раз из-за того, что мало кто задумывается о необходимости интегрировать эти инструменты в нашу жизнь. Если вузы и даже школы вместо введения запретов и ограничений начнут создавать специальные обучающие курсы по использованию генеративного искусственного интеллекта, то от этого будут только плюсы.Роман ДушкинГенеральный директор "А-Я эксперт", разработчик искусственного интеллекта
При правильном использовании технологии ИИ "драматическим образом повышают эффективность каждого человека", заявил специалист.
"Полагаю, что нововведение принесет большую пользу. Студенты больше не будут переживать о том, что их кто-то поймает, станут более расслабленно использовать эти инструменты", — заявил специалист.
Вместе с тем Душкин рекомендовал студентам, использующим технологии ИИ при написании работ, скрупулезно относиться к проверке выданной большими моделями информации.
"Работа с такими системами ИИ, как GigaChat, ChatGPT и другими, позволит учащимся повышать свою квалификацию как экспертов, поскольку осознанным студентам будет необходимо проверять информацию, которую сгенерировали эти модели. А от преподавателей в таком случае мы будем ожидать, что они будут тщательно следить за тем, чтобы студенты перепроверяли результаты генерации", — сказал эксперт.
Генерация текста для курсовых и дипломов требует от студентов наличия навыков грамотного использования больших языковых моделей, заметил он.
"Нельзя просто сесть, "воткнуться", например, в GigaChat - и инструмент все напишет за тебя сам. Все совсем не так, это непростой процесс. Чтобы большая языковая модель понимала, о чем идет речь, ей необходимо давать большой объем контекста. Кроме того, генерация должна происходить поэтапно. Это похоже на то, как нас в школе учили писать сочинения. Сперва мы придумываем тему сочинения, потом продумываем его структуру, затем начинаем наполнять разделы сочинения каким-то содержанием, а после этого проверяем работу. И обучение большой языковой модели происходит примерно также", — добавил Душкин.
Собеседник подчеркнул, что определенные сложности у студентов при написании курсовых и дипломов с использованием систем ИИ может вызвать работа с источниками информации.
"Большие языковые модели сами источники не подберут. Здесь понадобится "человеко-машинное творчество". Если попросить GigaChat, ChatGPT или "Алису" дать ссылки на источники, то они их, конечно, дадут, но они их сами выдумают. Они выдумывают обычные источники, если речь не идет, например, о широко известной книге, про которую писали в интернете", — рассказал разработчик.
В исследовании Международной организации труда (МОТ) ранее отмечалось, что использование ИИ приведет к увеличению количества рабочих мест. Большинство профессий будет частично автоматизировано за счет ИИ-решений, но не исчезнет.