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МГПУ разрешил студентам использовать чат-боты при написании дипломов и курсовых

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать искусственный интеллект при подготовке выпускных квалификационных работ.

МГПУ разрешил студентам использовать чат-боты при написании дипломов
© РИА Новости

«МГПУ легализовал для студентов использование технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ. Решение было принято в конце августа 2023 года на заседании Ученого совета вуза», –сообщили в пресс-службе университета.

Там уточнили, что учащиеся могут использовать чат-боты и другие инструменты искусственного интеллекта, чтобы получить информацию и тексты в процессе написания курсовых и дипломов.

Вместе с тем заимствованные сведения студенты должны самостоятельно проанализировать и переработать.

По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, де-факто студенты и преподаватели уже применяют чат-боты. Однако, чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументированно излагать выводы, следует установить общие правила использования ИИ.

«Запретить пользоваться – самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе», – подчеркнул он.

Реморенко считает, что системы генерации информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник. Он призвал критически относиться к переносу информации из автоматизированных систем в дипломы и курсовые.

На днях власти Китая предложили запретить студентам использовать нейросети при написании выпускной работы. Если учащегося поймают на этом, получить диплом о высшем образовании он не сможет.