МГПУ разрешил студентам использовать чат-боты при написании дипломов

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать искусственный интеллект при подготовке выпускных квалификационных работ.

«МГПУ легализовал для студентов использование технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ. Решение было принято в конце августа 2023 года на заседании Ученого совета вуза», –сообщили в пресс-службе университета.

Там уточнили, что учащиеся могут использовать чат-боты и другие инструменты искусственного интеллекта, чтобы получить информацию и тексты в процессе написания курсовых и дипломов.

Вместе с тем заимствованные сведения студенты должны самостоятельно проанализировать и переработать.

По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, де-факто студенты и преподаватели уже применяют чат-боты. Однако, чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументированно излагать выводы, следует установить общие правила использования ИИ.

«Запретить пользоваться – самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе», – подчеркнул он.

Реморенко считает, что системы генерации информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник. Он призвал критически относиться к переносу информации из автоматизированных систем в дипломы и курсовые.