Исследование: Искусственный интеллект увеличит число рабочих мест

Искусственный интеллект (ИИ) приведет к увеличению количества рабочих мест, говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ). Большинство профессий будет частично автоматизировано за счет ИИ-решений, но не исчезнет.

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В развитых странах с высоким уровнем дохода "риск" автоматизации затрагивает лишь 5,5% рабочих мест, говорится в исследовании. В бедных странах под автоматизацию попадет только 0,4% рабочих мест.

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В отдельных сферах деятельности внедрение ИИ может достаточно серьезно влиять на рынок труда. Наибольшей автоматизации подвержена канцелярская работа. Четверть таких задач, как ввод данных, ответы на телефонные звонки, сортировка и подача документов может быть автоматизирована полностью, больше половины - частично. У менеджеров, специалистов и техников полностью может быть автоматизирована небольшая доля задач, а четверть - частично. Женщинам придется сталкиваться в работе с ИИ в два раза чаще мужчин.

"Это связано с чрезмерной представленностью женщин на канцелярской работе", - отмечают авторы исследования.

Социально-экономические последствия внедрения искусственного интеллекта будут зависеть от управления его распространением. МОТ выступает за "необходимость разработки политики, поддерживающей упорядоченный, справедливый и консультативный переход". В ней должны быть учтены "голос работников, профессиональная подготовка и адекватная социальная защита". Если этого не будет сделано, выгоду от внедрения ИИ получат лишь несколько хорошо подготовленных стран и участников рынка.

Есть профессии, которые могут полностью исчезнуть: лифтеры, кассиры, операторы кол-центров, считает Наталья Карташева, эксперт Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХИГС. В других произойдет серьезная трансформация.

"Пройдет много времени, прежде чем весь транспорт будет оборудован беспилотным управлением. Но и тогда потребуются люди, которые будут администрировать беспилотные системы", - говорит она.

Многие сферы ИИ не затронет вовсе, к примеру, спорт.