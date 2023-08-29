Исследование: Искусственный интеллект увеличит число рабочих мест
Искусственный интеллект (ИИ) приведет к увеличению количества рабочих мест, говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ). Большинство профессий будет частично автоматизировано за счет ИИ-решений, но не исчезнет.
В развитых странах с высоким уровнем дохода "риск" автоматизации затрагивает лишь 5,5% рабочих мест, говорится в исследовании. В бедных странах под автоматизацию попадет только 0,4% рабочих мест.
В отдельных сферах деятельности внедрение ИИ может достаточно серьезно влиять на рынок труда. Наибольшей автоматизации подвержена канцелярская работа. Четверть таких задач, как ввод данных, ответы на телефонные звонки, сортировка и подача документов может быть автоматизирована полностью, больше половины - частично. У менеджеров, специалистов и техников полностью может быть автоматизирована небольшая доля задач, а четверть - частично. Женщинам придется сталкиваться в работе с ИИ в два раза чаще мужчин.
"Это связано с чрезмерной представленностью женщин на канцелярской работе", - отмечают авторы исследования.
Социально-экономические последствия внедрения искусственного интеллекта будут зависеть от управления его распространением. МОТ выступает за "необходимость разработки политики, поддерживающей упорядоченный, справедливый и консультативный переход". В ней должны быть учтены "голос работников, профессиональная подготовка и адекватная социальная защита". Если этого не будет сделано, выгоду от внедрения ИИ получат лишь несколько хорошо подготовленных стран и участников рынка.
Есть профессии, которые могут полностью исчезнуть: лифтеры, кассиры, операторы кол-центров, считает Наталья Карташева, эксперт Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХИГС. В других произойдет серьезная трансформация.
"Пройдет много времени, прежде чем весь транспорт будет оборудован беспилотным управлением. Но и тогда потребуются люди, которые будут администрировать беспилотные системы", - говорит она.
Многие сферы ИИ не затронет вовсе, к примеру, спорт.
Работодатели начали активный поиск сотрудников, в функционале которых прописана работа с ИИ, примерно год назад. В прошлом августе вакансий, предусматривающих работу с ChatGPT, не было вообще, сейчас их около трехсот, сообщили в hh.ru. Число предложений о работе с нейросетями за год выросло в 10 раз - до 3,3 тыс. вакансий. Больше всего ищут копирайтеров, редакторов, корректоров. На втором месте - программисты и разработчики ИИ-решений и нейросетей.