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9 минут назад

Эксперт прокомментировал рост цен на ремонт смартфонов в России

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал данные о росте стоимости ремонта смартфонов в России в 2022 году, а также рассказал о самых частых поломках гаджетов.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные компании "Альфастрахование" сообщил, что в прошлом году средняя стоимость ремонта смартфонов выросла на 16%, а по ряду сегментов - на 20%. Так, цена ремонта устройств от Samsung по дополнительной гарантии выросла с 13,5 тыс. рублей, до 16,7 тыс. рублей. Стоимость ремонта смартфонов Apple увеличилась на 11,4%, составив в среднем 32 тыс. рублей.

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Если мы говорим о стоимости ремонта смартфонов, то на сегодняшний день она упирается в комплектующие. Многие компании приостановили свою деятельность в России и не поставляют их в страну напрямую. Поэтому на стоимость ремонта влияет то, кто, где и как получает необходимые комплектующие.

Кроме того, стоимость ремонта устройств сейчас не контролируется производителем, как это было чуть более года назад, — стало дорого. А это две разные услуги, когда ремонт контролируется производителем, и когда нет. Но главное, что в настоящее время одинаковых цен на ремонт смартфонов для всех нет.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group

По словам эксперта, более качественные устройства, в которых редко встречаются аппаратные неисправности, выпускают крупные производители, такие как Apple и Samsung.

"До 2 процентов смартфонов этих компаний имеют аппаратные поломки. А если мы говорим о производителях второго-третьего эшелона, то у них этот показатель может доходить до 5 процентов в зависимости от конкретной модели. То есть они ломаются чаще, но это абсолютно не критичный брак", — отметил Муртазин.

Самыми частыми причинами обращения владельцев смартфонов в сервисные центры эксперт назвал механические повреждения, в основном вызванные падениями гаджетов.

"Поэтому лучше не ронять устройства - не ронять на пол, не ронять в унитаз. При этом отмечу, что корпуса у современных смарфонов достаточно надежные. Но при ударах, как правило, "летит" оптическая стабилизация камер, а при намокании смартфонов может происходить окисление", — заключил специалист.

Ранее ретейлеры назвали самые популярные смартфоны 2022 года в России. Лидером рейтинга стала китайская компания Xiaomi, которая в 2021 году занимала второе место.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Альфастрахование,Apple,
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