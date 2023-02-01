Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал данные о росте стоимости ремонта смартфонов в России в 2022 году, а также рассказал о самых частых поломках гаджетов.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные компании "Альфастрахование" сообщил, что в прошлом году средняя стоимость ремонта смартфонов выросла на 16%, а по ряду сегментов - на 20%. Так, цена ремонта устройств от Samsung по дополнительной гарантии выросла с 13,5 тыс. рублей, до 16,7 тыс. рублей. Стоимость ремонта смартфонов Apple увеличилась на 11,4%, составив в среднем 32 тыс. рублей.
По словам эксперта, более качественные устройства, в которых редко встречаются аппаратные неисправности, выпускают крупные производители, такие как Apple и Samsung.
"До 2 процентов смартфонов этих компаний имеют аппаратные поломки. А если мы говорим о производителях второго-третьего эшелона, то у них этот показатель может доходить до 5 процентов в зависимости от конкретной модели. То есть они ломаются чаще, но это абсолютно не критичный брак", — отметил Муртазин.
Самыми частыми причинами обращения владельцев смартфонов в сервисные центры эксперт назвал механические повреждения, в основном вызванные падениями гаджетов.
"Поэтому лучше не ронять устройства - не ронять на пол, не ронять в унитаз. При этом отмечу, что корпуса у современных смарфонов достаточно надежные. Но при ударах, как правило, "летит" оптическая стабилизация камер, а при намокании смартфонов может происходить окисление", — заключил специалист.
Ранее ретейлеры назвали самые популярные смартфоны 2022 года в России. Лидером рейтинга стала китайская компания Xiaomi, которая в 2021 году занимала второе место.