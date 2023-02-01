Если мы говорим о стоимости ремонта смартфонов, то на сегодняшний день она упирается в комплектующие. Многие компании приостановили свою деятельность в России и не поставляют их в страну напрямую. Поэтому на стоимость ремонта влияет то, кто, где и как получает необходимые комплектующие.



Кроме того, стоимость ремонта устройств сейчас не контролируется производителем, как это было чуть более года назад, — стало дорого. А это две разные услуги, когда ремонт контролируется производителем, и когда нет. Но главное, что в настоящее время одинаковых цен на ремонт смартфонов для всех нет.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group