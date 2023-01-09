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1 час назад

Названы самые популярные смартфоны в России

Lenta.ru

В «М.Видео–Эльдорадо» назвали самые популярные смартфоны 2022 года в России. Всего за год было продано около 24 миллионов смартфонов, сообщили «Ленте.ру» в компании.

Названы самые популярные смартфоны в России
Фото: ТАССТАСС

Самым популярным производителем смартфонов в России стал Xiaomi, который в 2021 году занимал второе место. Помимо этого, с четвертого на второе место поднялась компания realme, увеличив свою долю в 2,5 раза.

Третье место в топе продаж занимает Samsung, хотя в 2021 году компания была лидером. Apple опустилась на четвертое место, а пятое место заняла китайская компания TECNO. При этом на бренды холдинка Transsion, в который входят TECNO, Infinix и Itel, пришелся каждый десятый проданный в России смартфон.

«Стоит отметить, что россияне продолжают активно интересоваться новинками и использовать механику предзаказа, чтобы получить ожидаемый девайс в числе первых. Особенно это актуально для статусных флагманов, что подтверждает повышенное внимание на старте к ряду релизов китайских брендов, новым складным девайсам Samsung, а особенно линейке iPhone 14», — отметил коммерческий директор «М.Видео–Эльдорадо» Олег Муравьев.

Самым популярным смартфоном России за 2022 год стал Xiaomi Redmi 9A на 32 гигабайта. Второе место занял Xiaomi Redmi Note 10S, а третье — iPhone 11 с накопителем на 128 гигабайт. Четвертое и пятое места за смартфонами Tecno Spark 8C и Xiaomi Redmi 9C. Xiaomi также держит лидерство в среднеценовом сегменте (от 20 до 40 тысяч рублей). В рейтинге самых продаваемых устройств дороже 55 тысяч все пять позиций занимают различные модификации iPhone 12 и iPhone 13.

Наука и техника,Apple,
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