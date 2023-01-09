Названы самые популярные смартфоны в России

В «М.Видео–Эльдорадо» назвали самые популярные смартфоны 2022 года в России. Всего за год было продано около 24 миллионов смартфонов, сообщили «Ленте.ру» в компании.

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Самым популярным производителем смартфонов в России стал Xiaomi, который в 2021 году занимал второе место. Помимо этого, с четвертого на второе место поднялась компания realme, увеличив свою долю в 2,5 раза.

Третье место в топе продаж занимает Samsung, хотя в 2021 году компания была лидером. Apple опустилась на четвертое место, а пятое место заняла китайская компания TECNO. При этом на бренды холдинка Transsion, в который входят TECNO, Infinix и Itel, пришелся каждый десятый проданный в России смартфон.

«Стоит отметить, что россияне продолжают активно интересоваться новинками и использовать механику предзаказа, чтобы получить ожидаемый девайс в числе первых. Особенно это актуально для статусных флагманов, что подтверждает повышенное внимание на старте к ряду релизов китайских брендов, новым складным девайсам Samsung, а особенно линейке iPhone 14», — отметил коммерческий директор «М.Видео–Эльдорадо» Олег Муравьев.