Американская компания Apple удалила сервисы российской компании VK, в том числе одноименную соцсеть, из App Store в связи с новыми санкциями властей Великобритании. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дема.

Отмечается, что различные приложения компании для смартфонов iPhone на iOS были удалены из версий App Store по всему миру.

Видео дня

«Эти приложения распространяются разработчиками из компаний, которые преимущественно принадлежат или контролируются одной или несколькими лицами, находящимися под санкциями правительства Великобритании», — говорится в комментарии.

Дема добавил, что Apple с целью исполнения санкций удалила учетные записи разработчиков, связанные с приложениями. Он подтвердил, что пользователи, которые уже загрузили эти приложения, смогут продолжать их использовать.

26 сентября правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении ряда российских предпринимателей и представителей руководства государственных банков из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Приложения компании VK пропали из App Store вечером 26 сентября. В российском App Store участились случаи удаления приложений, в том числе от банков и авиакомпаний.

Роскомнадзор потребовал от американской компании Apple Inc. объяснить причины удаления российских приложений из App Store, в числе которых сервисы компании VK. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть «ВКонтакте» и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru», — сказано в сообщении.

В РКН назвали недопустимыми подобные «дискриминационные ограничения», которые «нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение».

Ведомство также потребовало у Apple разъяснений причин удаления с App Store российских приложений «Домклик», «Юла», «2ГИС», «Сбербанк», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «ВТБ», «Аэрофлот» и«Utair».

Сервисы VK будут поддерживаться несмотря на удаление из App Store, сообщает ТАСС.

«VK продолжит развивать и поддерживать приложения для iOS. Наши специалисты делают все, чтобы сохранить и продолжить улучшать пользовательский комфорт», — указано в сообщении.

В компании добавили, что ранее установленные приложения будут продолжать работать, но пользователи могут столкнуться с проблемами при проведении платежей в приложениях.

Ранее Минцифры России запросило у Apple причины удаления сервисов VK из AppStore.

Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из российской версии App Store. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», при попытке найти приложение в поиске магазина появляются другие программы, работающие на основе соцсети.

При вводе в поиске комбинаций VK, ВК или «ВКонтакте» в App Store предлагают загрузить другие приложения, не являющиеся официальной программой от разработчиков социальной сети.

Решение App Store — политическое, его можно назвать актом цензуры и саботажем против крупнейшей российской IT-компании. Такую позицию высказали эксперты «Газеты.Ru», комментируя блокировку ряда приложений VK в App Store.

Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков назвал данное решение американской компании «провокационным ножом в спину», подчеркнув, что оно было принято в непростой для россиян период.

«При этом надо понимать, что ничего нового не произошло, никаких новых санкций не вводилось. Почему в Apple решили сделать это именно сейчас? Других объяснений, кроме как для того, чтобы насолить России — у меня нет», — заявил эксперт.

При этом он напомнил, что VК активно развивала свои мобильные версии, они продолжают работу в обычном режиме.

«ВКонтакте» пользуется чрезвычайной популярностью у россиян — в последнее время средняя месячная аудитория соцсети со всеми ее сервисами приближалась к 80 млн человек, уточнил Зыков.



«Из этого логично предположить, что все, кто хотел — давно установили приложение «ВКонтакте» на свои гаджеты и продолжат пользоваться ими в прежнем режиме», — сказал он.

Эксперт считает, что компания может рассмотреть возможность создания так называемых PWA-приложений, это позволит продолжить оказывать услуги для iOS, минуя App Store.

Он также добавил, что пользовательское сообщество считает важным поддерживать VK, т.к. многие россияне зарабатывают благодаря сервисам компании.

«Поэтому мы сейчас консультируемся и рассматриваем возможности судебной защиты своих интересов и перенесения спора в судебную плоскость», — заключил собеседник издания.

VK ничего не нарушала, а решение App Store дискредитирует компанию перед инвесторами, пользователями и разработчиками, считает эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, гендиректор студии lab.AG Артем Геллер.

Он уточнил, что VК, а также Минцифры России направили в Apple запросы о предоставлении разъяснений из-за удаления приложений в App Store.

«В ответ американская компания может назвать произошедшее бюрократической ошибкой — такие ситуации уже возникали», — продолжает эксперт.

Но, чтобы они ни ответили, список продуктов компании VК пропадет на долгое время, и причина тому — политика предвзятой цензуры со стороны Apple, уверен Геллер.

Приложения "Почта Mail.ru" и "Облако Mail.ru" экосистемы VK, установленные ранее на устройствах Apple, продолжат работать, несмотря на блокировку приложений в App Store. Все пользовательские данные останутся в сохранности, сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

"Приложения "Почты" и "Облака", установленные на устройствах Apple, продолжат работать. Все пользовательские данные останутся в сохранности и безопасности, а основная функциональность сервисов также останется привычной и стабильной", - отметили в пресс-службе.

Получить доступ к своему почтовому ящику и облачному хранилищу можно также через браузер на смартфоне или компьютере.

Американская компания Apple продолжает удалять отечественные приложения из своего магазина, тем самым участвуя в информационной войне против России и пытаясь помешать ее гражданам пользоваться гаджетами в нормальном режиме. Об этом заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия») заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 26 сентября из App Store пропали приложения 2ГИС, Okko, Premiere и «Звук».

«Какой бы ни была формальная причина удаления (а Apple, скорее всего, сошлется на санкции), мы понимаем, что основная цель — в создании максимального дискомфорта для российских граждан, использующих айфоны», — написал депутат. По его словам, такие действия американской корпорации свидетельствуют о ее полномасштабном участии в противостоянии Запада с Россией в технологических рамках. «Ценой участия в информационной войне для Apple может стать полная потеря российского рынка», — добавил он.

Парламентарий выразил уверенность в том, что в Apple не остановятся в попытках оказать давление на Москву и будут продолжать запрещать доступ к тем приложениям, которые могут быть критически важными для многих отечественных пользователей с их смартфонами, например, программы банков, навигации и госсервисов.

«Apple могла бы заблокировать их разом, но намеренно растягивает этот процесс, чтобы каждая блокировка становилась инфоповодом и оказывала все большее негативное влияние на общество», — подчеркнул он.

Он напомнил, что уже установленные приложения продолжат свою штатную работу, если же у гражданина новый смартфон, то в Интернете можно найти проверенную информацию о способе по обходу ограничений. Кроме того, помочь с этим могут в сервисных центрах. В крайнем случае гражданин может просто сменить свой телефон на новый с системой Android, на которой успешно работают российские магазины приложений.

Во вторник сервис объявлений «Юла» стал недоступен в App Store. Об удалении 2ГИС оттуда стало известно еще 24 сентября. В начале спецоперации санкции активно вводил и Google, из магазина которого в апреле пропало, к примеру, приложение «Сбера», а также «ЮMoney».