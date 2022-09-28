"Почта Mail.ru" и "Облако Mail.ru" продолжают работать на устройствах Apple

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Приложения "Почта Mail.ru" и "Облако Mail.ru" экосистемы VK, установленные ранее на устройствах Apple, продолжат работать, несмотря на блокировку приложений в App Store. Все пользовательские данные останутся в сохранности, сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

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"Приложения "Почты" и "Облака", установленные на устройствах Apple, продолжат работать. Все пользовательские данные останутся в сохранности и безопасности, а основная функциональность сервисов также останется привычной и стабильной", - отметили в пресс-службе.

Получить доступ к своему почтовому ящику и облачному хранилищу можно также через браузер на смартфоне или компьютере.