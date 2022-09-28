Эксперты заподозрили Apple в политике предвзятой цензуры

Решение App Store - политическое, его можно назвать актом цензуры и саботажем против крупнейшей российской IT-компании. Такую позицию высказали эксперты "Газеты.Ru", комментируя блокировку ряда приложений VK в App Store. Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков назвал данное решение американской компании "провокационным ножом в спину", подчеркнув, что оно было принято в непростой для россиян период. "При этом надо понимать, что ничего нового не произошло, никаких новых санкций не вводилось. Почему в Apple решили сделать это именно сейчас? Других объяснений, кроме как для того, чтобы насолить России - у меня нет", - заявил эксперт. При этом он напомнил, что VК активно развивала свои мобильные версии, они продолжают работу в обычном режиме. "ВКонтакте" пользуется чрезвычайной популярностью у россиян - в последнее время средняя месячная аудитория соцсети со всеми ее сервисами приближалась к 80 млн человек, уточнил Зыков. "Из этого логично предположить, что все, кто хотел - давно установили приложение "ВКонтакте" на свои гаджеты и продолжат пользоваться ими в прежнем режиме", - сказал он. Эксперт считает, что компания может рассмотреть возможность создания так называемых PWA-приложений, это позволит продолжить оказывать услуги для iOS, минуя App Store. Он также добавил, что пользовательское сообщество считает важным поддерживать VK, т.к. многие россияне зарабатывают благодаря сервисам компании. "Поэтому мы сейчас консультируемся и рассматриваем возможности судебной защиты своих интересов и перенесения спора в судебную плоскость", - заключил собеседник издания. VK ничего не нарушала, а решение App Store дискредитирует компанию перед инвесторами, пользователями и разработчиками, считает эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, гендиректор студии lab.AG Артем Геллер. Он уточнил, что VК, а также Минцифры России направили в Apple запросы о предоставлении разъяснений из-за удаления приложений в App Store. "В ответ американская компания может назвать произошедшее бюрократической ошибкой - такие ситуации уже возникали", - продолжает эксперт. Но, чтобы они ни ответили, список продуктов компании VК пропадет на долгое время, и причина тому - политика предвзятой цензуры со стороны Apple, уверен Геллер. Напомним, 26 сентября VK сообщила, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в AppStore. Помимо сервисов VK, из App Store были удалены приложения сервиса объявлений "Юла" и сервиса по поиску недвижимости "Домклик"