Россиянам дали совет по покупке смартфонов

Эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин в разговоре с "Рамблером" опроверг сообщения о дефиците смартфонов компаний Apple и Samsung на российском рынке, а также посоветовал желающим приобрести гаджеты не тянуть с покупкой из-за ожидаемого роста цен на устройства.





По поводу перераспределения долей рынка. На сегодняшний день выросли продажи у Xiaomi, причем заметно. Затем идут продажи Realme, компания за год сильно нарастила свою долю рынка. Это произошло за счет доступности ее товара. При этом надо учитывать, что продажи смартфонов в



Доля Apple очень сильно упала еще апреле из-за ограничений: нельзя купить приложения, нельзя пользоваться Apple Pay. Доля упала до 5%, примерно там же она сейчас и "болтается". То есть люди продолжают покупать смартфоны Apple, но это дорого и малофункционально. Плюс присутствует боязнь, что все совсем прекратит работать. Но, наверное, на первый план тут выходит дороговизна. Устройства слишком дорогие для текущего момента.



У Samsung нет прямых поставок "смарта". Нет наполненности полок, поэтому везут ровно под заказ. То есть нельзя прийти в магазин и выбрать на полке тот или иной товар. Это и роняет продажи. Кроме того, нет рекламы, промо, пиара, хотя офис компании работает.



За счет этого китайские производители вышли вперед. Выгодоприобретатели - это компания Xiaomi, у нее доля на российском рынке выше 40%. Второе место из тех, кто сильно вырос, - это Realme. Ее доля выросла три с половиной раза, сейчас она составляет около 16%. Год назад она составляла 4%. Очень сильно выросла компания Tecno, которая входит в холдинг Transsion. Доля Tecno сейчас почти 10%. Tecno, наверное, это самый яркий пример взлета из ниоткуда, потому что год назад доля у них была около 2%. И объяснение очень простое: есть продукт, он лежит на полках, а самое главное, что этот продукт рекламируют, продвигают, соответственно, розница его продает. Потому что все остальное либо стоит дорого, либо отсутствует. Если посмотреть, то на сегодняшний день Xiaomi не продвигает свою продукцию, Samsung тоже не продвигает, а, например, те же Tecno и Realme продвигают очень активно.



Самый большой вопрос - вернется ли Samsung, начнет ли поставки или нет. Если Samsung начнет поставки, то за полугодие компания нарастит свою долю. Сила бренда Samsung значительно выше, продукт воспринимается лучше. Плюс есть огромное количество инструментов, которыми компания Samsung пользовалась. Это Trade-in, это рассрочки, скидки и так далее. А у китайских компаний этого практически нет. В таком виде они не умеют работать. Samsung - это в хорошем смысле слова "маркетинговая машина", которая умеет продавать. Сейчас эта машина не работает, ее просто выключили. И это хороший пример того, что рынок перераспределяется не из-за этого дефицита наполненности полок. Как только Samsung вернется, ситуация изменится. Он очень быстро заберет долю рынка себе, в этом нет сомнений.





О ценах на смартфоны



Россия - это часть большого мира. И не важно, как мы работаем, - получаем смартфоны напрямую или через параллельный импорт. В мире сегодня полномасштабный кризис. И люди, журналисты пытаются привязаться к какому-то конкретному событию, например, ситуации на Украине, к тому, что происходит на Тайване. Но это не одно событие, это то, что сейчас происходит везде. И если говорить про рост цен, то в этом году цены на электронику в мире уже выросли от 10 до 30%, и дальше в зависимости от категории будет такой же рост - от 10 до 30%. То есть за год они могут вырасти от 30 до 50% в среднем. В будущем году будет примерно такой же рост. Деньги во всем мире обесцениваются, поэтому рост будет таким. В России, соответственно, цены тоже будут расти. Плюс есть ожидания, что в сентябре доллар уйдет на 70 рублей, это даст рост на 10-15%.



Тут правило очень простое: если вам нужно что-то из электроники, то покупайте здесь и сейчас. Если вы ждете выгодных предложений, то их не будет. Надо пересматривать свои взгляды на жизнь: если раньше вы покупали, условно, только iPhone, потому что считали, что это "самое-самое", то теперь имеет смысл рассмотреть других производителей, они не хуже. А главное - это более рациональная покупка, останутся деньги на что-то еще. Сообщения о том, что есть какой-либо дефицит любых смартфонов, будь то Apple, будь то Samsung, - это выдумка. Нет никакого дефицита, нечего не заканчивается, параллельный импорт работает, вам привезут хоть "черта лысого". Но определенные изменения есть. Если раньше в самом маленьком городе можно было найти эти смартфоны, то сейчас их можно не найти, например, во всех цветах, и придется заказать онлайн. Это правда. Но никакого дефицита нет. Если вы хотите купить именно Apple или Samsung, вы можете это сделать. И в будущем ровно также вы сможете это сделать.По поводу перераспределения долей рынка. На сегодняшний день выросли продажи у Xiaomi, причем заметно. Затем идут продажи Realme, компания за год сильно нарастила свою долю рынка. Это произошло за счет доступности ее товара. При этом надо учитывать, что продажи смартфонов в России упали на 50%, то есть рынок сократился в два раза.Доля Apple очень сильно упала еще апреле из-за ограничений: нельзя купить приложения, нельзя пользоваться Apple Pay. Доля упала до 5%, примерно там же она сейчас и "болтается". То есть люди продолжают покупать смартфоны Apple, но это дорого и малофункционально. Плюс присутствует боязнь, что все совсем прекратит работать. Но, наверное, на первый план тут выходит дороговизна. Устройства слишком дорогие для текущего момента.У Samsung нет прямых поставок "смарта". Нет наполненности полок, поэтому везут ровно под заказ. То есть нельзя прийти в магазин и выбрать на полке тот или иной товар. Это и роняет продажи. Кроме того, нет рекламы, промо, пиара, хотя офис компании работает.За счет этого китайские производители вышли вперед. Выгодоприобретатели - это компания Xiaomi, у нее доля на российском рынке выше 40%. Второе место из тех, кто сильно вырос, - это Realme. Ее доля выросла три с половиной раза, сейчас она составляет около 16%. Год назад она составляла 4%. Очень сильно выросла компания Tecno, которая входит в холдинг Transsion. Доля Tecno сейчас почти 10%. Tecno, наверное, это самый яркий пример взлета из ниоткуда, потому что год назад доля у них была около 2%. И объяснение очень простое: есть продукт, он лежит на полках, а самое главное, что этот продукт рекламируют, продвигают, соответственно, розница его продает. Потому что все остальное либо стоит дорого, либо отсутствует. Если посмотреть, то на сегодняшний день Xiaomi не продвигает свою продукцию, Samsung тоже не продвигает, а, например, те же Tecno и Realme продвигают очень активно.Самый большой вопрос - вернется ли Samsung, начнет ли поставки или нет. Если Samsung начнет поставки, то за полугодие компания нарастит свою долю. Сила бренда Samsung значительно выше, продукт воспринимается лучше. Плюс есть огромное количество инструментов, которыми компания Samsung пользовалась. Это Trade-in, это рассрочки, скидки и так далее. А у китайских компаний этого практически нет. В таком виде они не умеют работать. Samsung - это в хорошем смысле слова "маркетинговая машина", которая умеет продавать. Сейчас эта машина не работает, ее просто выключили. И это хороший пример того, что рынок перераспределяется не из-за этого дефицита наполненности полок. Как только Samsung вернется, ситуация изменится. Он очень быстро заберет долю рынка себе, в этом нет сомнений.О ценах на смартфоныРоссия - это часть большого мира. И не важно, как мы работаем, - получаем смартфоны напрямую или через параллельный импорт. В мире сегодня полномасштабный кризис. И люди, журналисты пытаются привязаться к какому-то конкретному событию, например, ситуации на Украине, к тому, что происходит на Тайване. Но это не одно событие, это то, что сейчас происходит везде. И если говорить про рост цен, то в этом году цены на электронику в мире уже выросли от 10 до 30%, и дальше в зависимости от категории будет такой же рост - от 10 до 30%. То есть за год они могут вырасти от 30 до 50% в среднем. В будущем году будет примерно такой же рост. Деньги во всем мире обесцениваются, поэтому рост будет таким. В России, соответственно, цены тоже будут расти. Плюс есть ожидания, что в сентябре доллар уйдет на 70 рублей, это даст рост на 10-15%.Тут правило очень простое: если вам нужно что-то из электроники, то покупайте здесь и сейчас. Если вы ждете выгодных предложений, то их не будет. Надо пересматривать свои взгляды на жизнь: если раньше вы покупали, условно, только iPhone, потому что считали, что это "самое-самое", то теперь имеет смысл рассмотреть других производителей, они не хуже. А главное - это более рациональная покупка, останутся деньги на что-то еще. Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group

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В июле китайская компния Realme обошла по продажам смартфонов на российском рынке Apple и Samsung вместе взятые, сообщал ранее «Коммерсант» со ссылкой на отчет компании МТС.