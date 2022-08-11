Realme обошла Apple и Samsung по числу проданных в РФ смартфонов

Китайская Realme обошла по продажам смартфонов Apple и Samsung вместе взятые, получив 17% российского рынка в штуках в июле. Больше всего смартфонов продала Xiaomi, его доля с суббрендом Poco — 42%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет МТС.

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Доля Samsung снизилась до 8,5% (в июне —10,9%), а Apple — до 7% (в июне — 9,7%). Realme вышел на второе место, месяцем ранее доля компании была на уровне 13,4%. Четвертое место с 7,5% долей занял китайский бренд Tecno.

В денежном выражении по продажам на первом месте снова Xiaomi и Poco с долей 35%, на втором — Apple с 25% рынка, Realme на третьем месте с 12,5%), четвертый Samsung с 11%, замыкает пятерку Tecno с 4%. Всего в июле было продано 2,3 млн смартфонов на сумму 36,7 млрд руб. Средняя цена устройства за месяц снизилась на 6%, до 16 тыс.рублей.

В «Мегафоне» подтвердили, что в июле число проданных смартфонов Realme превысило суммарные продажи Samsung и Apple в их рознице. В «М.Видео-Эльдорадо» активный рост продаж китайских брендов связывают с запуском новых моделей. В «Марвел-Дистрибуции» считают, что интерес к китайским брендам растёт, так как они становятся сильнее — много инвестируют в развитие и создают всё более качественные смартфоны.