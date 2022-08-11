В России заканчиваются смартфоны iPhone и Samsung

В России истощаются запасы iPhone и Samsung из-за отсутствия поставок. Смартфоны завозят в страну с помощью параллельного импорта, однако его недостаточно. Об этом заявили магазины техники.

Поставки гаджетов Apple и Samsung сократились примерно на 90%. По словам экспертов, параллельный импорт работает не в полную силу, поэтому в Россию не поступает стандартное количество гаджетов американского и корейского производителей.

По продажам iPhone и Samsung стали обгонять китайские бренды: Realme и Xiaomi, узнал «Коммерсантъ». Некоторые ритейлеры уверены, что спад интереса к Apple объясняется тем, что этот бренд настроен на работу только в собственной экосистеме, которая теперь не может функционировать в полную силу из-за санкций.