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25 минут назад

Ритейлеры заявили, что смартфоны iPhone и Samsung заканчиваются в России

РИА "ФедералПресс"

В России истощаются запасы iPhone и Samsung из-за отсутствия поставок. Смартфоны завозят в страну с помощью параллельного импорта, однако его недостаточно. Об этом заявили магазины техники.

В России заканчиваются смартфоны iPhone и Samsung
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поставки гаджетов Apple и Samsung сократились примерно на 90%. По словам экспертов, параллельный импорт работает не в полную силу, поэтому в Россию не поступает стандартное количество гаджетов американского и корейского производителей.

По продажам iPhone и Samsung стали обгонять китайские бренды: Realme и Xiaomi, узнал «Коммерсантъ». Некоторые ритейлеры уверены, что спад интереса к Apple объясняется тем, что этот бренд настроен на работу только в собственной экосистеме, которая теперь не может функционировать в полную силу из-за санкций.

Что показала Samsung на презентации: телефоны, наушники, часы

Ранее инсайдеры прознали о стоимости нового iPhone 14, который может быть презентован в сентябре этого года.

Наука и техника,Коммерсант,Apple,
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