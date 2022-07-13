Как проверить и отключить платные подписки "Мегафона"

Мы часто не понимаем, куда уходят деньги с нашего сотового телефона. Мы можем и не подозревать, что у нас подключены какие-нибудь платные услуги, которых мы не заказывали. Ранее "Рамблер" уже сообщал, как можно проверить наличие платных подписок у "Билайна" и МТС и отключить их. Теперь рассказываем, как отказаться от услуг "Мегафона", за которые взимается плата.

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Как проверить платные услуги "Мегафона"

Чтобы узнать, какие услуги подключены на вашем номере, зайдите в мобильное приложение "Мегафон" или в личный кабинет на сайте оператора. После этого:

выберите раздел "Услуги";

откройте вкладку "Подключенные";

нажмите на карточку интересующей вас услуги, сообщается на сайте "Мегафона".

В описании услуги указано, взимается ли за нее плата.

Как отказаться от подписки

Узнав, какие у вас есть платные подписки, вы можете отказаться от них. Для этого выполните следующие действия:

В личном кабинете выберите раздел "Услуги и опции";

Откройте вкладку "Мои". На странице появятся подписки, подключенные на вашем номере.

Нажмите кнопку "Отключить" рядом с названием подписки, от которой хотите отказаться.