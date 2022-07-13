Как проверить и отключить платные подписки "Мегафона"

Мы часто не понимаем, куда уходят деньги с нашего сотового телефона. Мы можем и не подозревать, что у нас подключены какие-нибудь платные услуги, которых мы не заказывали. Ранее "Рамблер" уже сообщал, как можно проверить наличие платных подписок у "Билайна" и МТС и отключить их. Теперь рассказываем, как отказаться от услуг "Мегафона", за которые взимается плата.
Чтобы узнать, какие услуги подключены на вашем номере, зайдите в мобильное приложение "Мегафон" или в личный кабинет на сайте оператора. После этого:
В описании услуги указано, взимается ли за нее плата.
Узнав, какие у вас есть платные подписки, вы можете отказаться от них. Для этого выполните следующие действия:
Отказаться от ненужных платных подписок можно и через SMS. Для этого отправьте сообщение с текстом «Стоп ХХ» на номер 5151, где XX ― код подписки. Коды подписок можно узнать на сайте "Мегафона".