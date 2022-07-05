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39 минут назад

Как отключить платные услуги МТС

Мария Иванова

Операторы связи постоянно навязывают клиентам свои услуги. Сначала предлагается воспользоваться той или иной опцией в бесплатном тестовом режиме. Однако вскоре, когда льготный период заканчивается, с клиента уже начинают взимать деньги. Причем зачастую происходит это незаметно для самого абонента. Он не знает о том, что услуга стала платной, но, возможно удивляется, как быстро исчезают деньги на номере. Издание Trashbox рассказывает, какими способами можно проверить наличие платных услуг у оператора МТС и отключить их.

Как отключить платные услуги МТС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

USSD-команда *152#

Этот метод не требует скачивания дополнительных программ. Наберите на телефоне *152# и выберите в появившемся окне пункт 2 (Инфо-развлек. подписки). Загрузится меню, в котором можно либо увидеть перечень имеющихся у вас подписок (цифра 1), либо отписаться от всех платных услуг (цифра 2).

Сервис "Мой МТС"

Другой способ — установить на смартфоне приложение "Мой МТС" для iOS или Android. Открыв его, нажмите на название вашего тарифа. Это большая плашка с балансом и кнопкой «Пополнить». Затем кликните "Услуги". В этом разделе вы сможете отключить платные и бесплатные опции.

SMS на 8111

Чтобы узнать, подключены ли у вас платные услуги, можно отправить SMS с текстом "1" на номер 8111. В ответном сообщении вы получите всю необходимую информацию.

Звонок в контактный центр

Кроме того, можно позвонить в контактный центр МТС. Он имеет два номера — 0890 и 88003330890. Вам ответит робот, у которого нужно попросить соединить вас с оператором. После этого вы сможете поговорить с сотрудником компании, который по вашему требованию отключит платные подписки.

Наука и техника,МТС,
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