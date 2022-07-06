Как проверить и отключить платные услуги "Билайна"

Операторы сотовой связи часто навязывают свои платные услуги, не входящие в тариф. Порой абонент даже не подозревает, что у него ежемесячно списываются деньги за какую-нибудь опцию. Ранее "Рамблер" уже писал о том, как можно отключить платные услуги МТС. Теперь рассказываем, как могут избавиться от ненужных опций абоненты оператора "Билайн". Инструкцию составило издание Trashbox.

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Способ 1. USSD-команда

Узнать о наличии платных подписок можно и без доступа в интернет. Для этого достаточно набрать на телефоне *110*09# и нажать кнопку вызова. После этого оператор пришлет вам SMS c необходимой информацией.

Способ 2. Мобильное приложение

Следующий метод — воспользоваться мобильным приложением "Билайна". В нем необходимо зайти в раздел "Услуги" (третья вкладка в навигационной панели). Перечень подключенных опций будет виден в самом начале страницы. Если необходимо, нажмите на кнопку "Мои подписки", расположенную ниже.

Информация о каждой отдельно взятой услуге отображается в приложении "Билайна" в виде карточки. Чтобы отключить услугу, нажмите на переключатель с правой стороны карточки.

Способ 3. Личный кабинет на сайте

Проверить наличие платных услуг можно и на сайте beeline.ru. Войдите в личный кабинет и выберите внутри него "Подключенные услуги и информационные сервисы" — в меню слева. Все платные подписки разделены на категории «Услуги», «Развлечения от Билайн» и «Партнерские сервисы».

Способ 4. Горячая линия "Билайн"