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8 минут назад

Чем заменить Outlook: пять бесплатных программ для электронной почты

Мария Иванова

Ранее мы рассказали о бесплатных аналогах Microsoft PowerPoint и Microsoft Word — двух незаменимых в повседневной работе программ, без которых не обходится ни один пользователь ПК. Теперь пришло время поговорить о Microsoft Outlook — точнее, о лучших почтовых клиентах, способных его заменить.

Чем заменить Outlook: пять бесплатных программ для электронной почты
Фото: Архив Creative CommonsАрхив Creative Commons

Thunderbird

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Почтовый клиент Thunderbird — один из самых популярных аналогов Outlook как среди обычных пользователей, так и среди корпоративных клиентов. Это простая, не перегруженная лишними функциями open-source программа, которую можно тонко настроить благодаря библиотеке расширений. Thunderbird также поддерживает шифровку сообщений и администрирование RSS-каналов.

Thunderbird

Spike

Spike сочетает функции классических почтовых клиентов и современных мессенджеров. Если подцепить к приложению почтовый ящик, интерфейс Spike автоматически избавит переписки от нагромождения необязательной информации, вроде темы сообщения, подписи и других атавизмов. В то же время, все важные инструменты для почты — центральный ящик, календарь, список контактов — встроены в сам мессенджер. Помимо этого, Spike поддерживает интеграцию облачных сервисов, видеосвязь и надежное шифрование.

Spike

SeaMonkey

Если вы ищете что-то более комплексное, то для рабочих коммуникаций подойдет SeaMonkey. Программа включает в себя интернет-браузер, простенький мессенджер и, конечно же, зашифрованную почту с поддержкой цифровых подписей. Для бесплатного open-source проекта SeaMonkey предоставляет неожиданно много полезных корпоративных функций, комфортно собранных в одном месте.

SeaMonkey

Pegasus Mail

Pegasus Mail принадлежит почетное звание одной из старейших программ на рынке. Хотя релиз первой версии состоялся еще в 1989 году, разработчики продолжают развивать проект и по сей день. Из-за архаичного интерфейса Pegasus Mail не так прост в использовании, как другие аналоги Outlook, но недостаток комфорта компенсируется функциями: например, программируемым фильтром сообщений.

Mailspring

Нужен простой почтовый клиент с «чистым» дизайном? Обратите внимание на Mailspring: он обладает примерно тем же функционалом, что и Outlook, но работает на порядок быстрее. Через программу также можно следить за статусом отправленных писем. Mailspring поддерживает интеграцию IMAP и Office 365, а внешний вид интерфейса настраивается при помощи различных тем. Бесплатная версия программы лишена некоторых продвинутых функций, но в остальном немногим отличается от того, что предлагает платная подписка.

Mailspring
Наука и техника,Microsoft,
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